¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), informó que el sistema impactará principalmente en el noreste de Estados Unidos, donde se prevén acumulaciones de nieve significativas

N+ Univision
Una nueva tormenta invernal avanza por Estados Unidos con fuertes vientos, temperaturas extremas y nevadas que afectarán a diversas regiones durante el viernes, sábado y domingo.

¿Qué estados verán nieve desde hoy en EEUU?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó este viernes 6 de febrero de 2026 que el sistema impactará principalmente los Grandes Lagos, el noreste y los Apalaches, donde se prevén acumulaciones de nieve significativas.

La tormenta de rápido movimiento cruzará los Grandes Lagos hacia el noreste y los Apalaches, provocando nevadas ligeras a moderadas generalizadas desde el viernes.

La mayoría de las acumulaciones oscilarán entre 1 y 3 pulgadas, aunque podrían registrarse cantidades mayores en zonas a sotavento de los lagos Erie y Ontario, así como en el centro y sur de los Apalaches.

Sábado y domingo, los días con más caída de nieve

La nieve continuará el sábado 7 de febrero en la costa de Nueva Inglaterra, donde algunas zonas podrían recibir acumulaciones moderadas de entre 4 y 5 pulgadas. Además, los vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 60 mph, acompañarán el paso del sistema, especialmente en la región del Atlántico Medio.

Aunque en algunos lugares las acumulaciones de nieve serán limitadas, las ráfagas de viento podrían generar ventiscas repentinas y breves nevadas intensas, reduciendo la visibilidad y complicando la conducción entre viernes y sábado.

Tras el paso del frente frío, llegará una masa de aire extremadamente fría, por lo que las temperaturas máximas del sábado caerán a un solo dígito y entre 10 y 20 °F.

En zonas del interior del noreste y Nueva Inglaterra, las mínimas y sensaciones térmicas podrían descender hasta aproximadamente -22 °F entre la mañana del sábado y la mañana del domingo 8 de febrero, aumentando el riesgo por frío extremo.

¿En qué otros lugares de EEUU habrá nieve este fin de semana?

En el noroeste del Pacífico, la humedad se incrementará desde el viernes en Washington y el sábado en el resto de la región.

En las zonas más elevadas de las montañas Olympic y las Cascadas se esperan nevadas, mientras que la humedad avanzará hacia el norte de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas hasta la madrugada del domingo, manteniendo condiciones de nieve en áreas montañosas.

