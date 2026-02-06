Noticias

Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos

La combinación de viento intenso y frío puede causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos; estas condiciones suponen un peligro mortal si no se toman precauciones

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy en Los Ángeles: Regresan los días templados; temperatura alcanzará 74 °F

La nueva tormenta invernal que circula por Estados Unidos provocará un marcado descenso de temperaturas, fuertes vientos y caída de nieve durante los próximos días. Por ello, aquí te contamos cuáles serán las ciudades más afectadas.

Este sistema, conocido como Clipper, afectará principalmente a la región de los Grandes Lagos, el noreste y los Apalaches, donde se esperan condiciones peligrosas por frío extremo y ráfagas de viento intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Ambiente gélido puede causar congelación en la piel

El fenómeno también traerá precipitaciones en forma de lluvia y nieve en varias regiones, mientras que en el oeste del país persistirán temperaturas por encima del promedio. Sin embargo, el foco principal se mantiene en el este y noreste, donde el aire gélido detrás del frente frío generará sensaciones térmicas extremadamente bajas y riesgo de hipotermia.

Más sobre Noticias

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos
La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca
2 mins

La publicación de un video racista en contra de los Obama fue "error" de un "empleado", dice la Casa Blanca

Estados Unidos
¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente
2 mins

¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente

Estados Unidos
¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones
2 mins

¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones

Estados Unidos
¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona
2 mins

¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona

Estados Unidos
Detienen a “participante clave” de ataque a consulado de EEUU en Bengasi: ¿De qué lo acusan?
1 mins

Detienen a “participante clave” de ataque a consulado de EEUU en Bengasi: ¿De qué lo acusan?

Estados Unidos
¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán
3 mins

¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán

Estados Unidos
Estados Unidos acusa a "El Mantecas", presunto proveedor de "Los Chapitos", de tráfico de fentanilo; así operaba
2 mins

Estados Unidos acusa a "El Mantecas", presunto proveedor de "Los Chapitos", de tráfico de fentanilo; así operaba

Estados Unidos
Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama
2 mins

Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama

Estados Unidos
¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos

El riesgo será mayor en áreas alejadas de la costa, donde la combinación de viento intenso y frío puede causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos. Estas condiciones suponen un peligro mortal si no se toman precauciones.

Ciudades con el descenso más fuerte de temperatura

Las temperaturas máximas del sábado 7 de febrero descenderán hasta un solo dígito en varias zonas del interior del noreste y Nueva Inglaterra. En estos lugares, el aire ártico que seguirá al frente frío provocará un ambiente gélido desde la mañana del sábado 7 de febrero hasta el domingo 8 de febrero.

En amplias zonas del noreste y regiones cercanas a la costa, las temperaturas máximas del sábado se mantendrán entre 10 y 20 °F. Aunque ligeramente más altas que en el interior, la presencia de ráfagas de hasta 60 mph intensificará la sensación térmica.

La zona del Atlántico Medio también registrará vientos fuertes que, junto con nevadas ligeras a moderadas, generarán ráfagas de nieve repentinas y condiciones peligrosas para conducir. En Nueva Inglaterra, la nieve continuará el sábado con acumulaciones moderadas que podrían alcanzar entre 4 y 5 pulgadas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el noroeste del Pacífico experimentará lluvias moderadas a intensas y nevadas en zonas montañosas. Sin embargo, el impacto más severo en temperaturas se concentrará en el noreste, donde el frío extremo y el viento marcarán el fin de semana.

JICM

Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: Cielos mayormente despejados; temperatura alcanzará 76 °F
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosTormenta invernalClimaFríoFrente Frío

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX