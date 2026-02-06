Noticias Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos La combinación de viento intenso y frío puede causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos; estas condiciones suponen un peligro mortal si no se toman precauciones



La nueva tormenta invernal que circula por Estados Unidos provocará un marcado descenso de temperaturas, fuertes vientos y caída de nieve durante los próximos días. Por ello, aquí te contamos cuáles serán las ciudades más afectadas.

Este sistema, conocido como Clipper, afectará principalmente a la región de los Grandes Lagos, el noreste y los Apalaches, donde se esperan condiciones peligrosas por frío extremo y ráfagas de viento intensas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés).

Ambiente gélido puede causar congelación en la piel

El fenómeno también traerá precipitaciones en forma de lluvia y nieve en varias regiones, mientras que en el oeste del país persistirán temperaturas por encima del promedio. Sin embargo, el foco principal se mantiene en el este y noreste, donde el aire gélido detrás del frente frío generará sensaciones térmicas extremadamente bajas y riesgo de hipotermia.

El riesgo será mayor en áreas alejadas de la costa, donde la combinación de viento intenso y frío puede causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos. Estas condiciones suponen un peligro mortal si no se toman precauciones.

Ciudades con el descenso más fuerte de temperatura

Las temperaturas máximas del sábado 7 de febrero descenderán hasta un solo dígito en varias zonas del interior del noreste y Nueva Inglaterra. En estos lugares, el aire ártico que seguirá al frente frío provocará un ambiente gélido desde la mañana del sábado 7 de febrero hasta el domingo 8 de febrero.

En amplias zonas del noreste y regiones cercanas a la costa, las temperaturas máximas del sábado se mantendrán entre 10 y 20 °F. Aunque ligeramente más altas que en el interior, la presencia de ráfagas de hasta 60 mph intensificará la sensación térmica.

La zona del Atlántico Medio también registrará vientos fuertes que, junto con nevadas ligeras a moderadas, generarán ráfagas de nieve repentinas y condiciones peligrosas para conducir. En Nueva Inglaterra, la nieve continuará el sábado con acumulaciones moderadas que podrían alcanzar entre 4 y 5 pulgadas.

Mientras tanto, el noroeste del Pacífico experimentará lluvias moderadas a intensas y nevadas en zonas montañosas. Sin embargo, el impacto más severo en temperaturas se concentrará en el noreste, donde el frío extremo y el viento marcarán el fin de semana.

