Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana

¡Ten cuidado! Este fin de semana seguirá el clima ártico en Estados Unidos; revisa la trayectoria de la tormenta invernal

Por:N+ Univision
Video Clima de hoy 29 enero de 2026 en EEUU: Miami espera su temperatura más baja en 15 años por aire ártico

El fin de semana se prevén condiciones meteorológicas adversas, por lo que debes tener cuidado, ya que la tormenta invernal Gianna se aproxima; en N+ Univision te compartimos el mapa del posible ciclón bomba.

De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) la tormenta invernal puede ser muy peligrosa, mientras que los meteorólogos precisaron que la tormenta invernal Gianna avanza desde el sur del país y podría intensificarse de manera rápida, un fenómeno conocido como ciclón bomba.

Se esperan condiciones cercanas a una ventisca en el noreste de América del Norte. Carolina y el sureste de Virginia, con visibilidades muy reducidas debido a la nieve y a la ventisca, lo que hace el que el viaje sea extremadamente peligroso.
Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS.
Mapa de la tormenta invernal del fin de semana.
Imagen Servicio Meteorólogico Nacional.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta de nieve?

Según el Centro de Predicción Meteorológica del NWS, el sistema comenzará a extenderse la noche del jueves desde Atlántico Medio Sur hasta las llanuras centrales y el valle bajo del Misisipi. Posteriormente su trayectoria será así:

  • El jueves por la noche con lluvias y nieve en el valle medio y bajo del Misisipi.
  • El viernes por la mañana este fenómano climático avanzará hacia los valles de Ohio y Tennessee.
  • Los días viernes por la noche y sábado la nieve se desplazará hacia el Atlántico Medio, mientras que en el sureste predominarán las lluvias.
  • El fin de semana la tormenta girará hacia el noreste a lo largo de la costa este.

Recomendaciones por la tormenta invernal del fin de semana

  • Evitar viajes innecesarios en zonas con alertas de ventisca.
  • Prepararse para cortes de energía por viento y hielo.
  • En áreas costeras, seguir avisos por inundaciones y marejadas.
  • Ten cuidado con las fuertes rachas de viento debiso a que podría hacer caída de árboles u objetos.

