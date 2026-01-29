Clima

¿Habrá un ciclón bomba? Así estará el clima con una tormenta invernal mañana viernes en Estados Unidos

Mañana continuarán las condiciones adversas del clima; estas zonas serán las más afectadas

Por:N+ Univision
En Estados Unidos seguirán las condiciones adversas por una tormenta invernal mañana viernes, 30 de enero de 2026, para que tengas cuidado te informamos cuáles serán las zonas más afectadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En el país seguirá con el clima invernal severo que de acuerdo con el Centro de Predicciones Meteorológicas avanzará desde las llanura centrales hasta la costa este, con nevadas, vientos fuertes, inundaciones costeras y lluvia intensa.

Cabe resaltar que meteorólogos advirtieron que el sistema que abarcará este fin de semana podría intensificarse de forma rápida, esto es un comportamiento de lo que se conoce como ciclón bomba, sin embargo, su evolución final dependerá de cómo se profundice la baja presión en las próximas horas.

Así es la trayectoria de la tormenta invernal

Un frente activo se extiende desde el Atlántico Medio Sur hasta las llanuras centrales. A partir del jueves por la noche, una onda de baja presión se formará sobre las llanuras del sur y el valle del Bajo Misisipi. El sistema se desplazará a lo largo de la costa central del Golfo y alcanzará la costa sureste el viernes por la noche. Para el sábado, la tormenta comenzará a moverse hacia el noreste paralela a la costa.

Considera que las regiones con mayor impacto son:

  • En el Valle medio y bajo del Misisipi se pronostica nieve y lluvia desde la noche del jueves 29 de enero de 2026.
  • En los Valles del sur de Ohio y Tennessee habrá precipitaciones invernales durante la mañana del viernes.
  • Atlántico Medio: en esta zona la nieve avanzará desde el viernes por la noche al sábado, con riesgo de visibilidad muy reducida.
  • En el sureste predominará la lluvia, con rachas de viento fuertes en áreas costeras.
  • Vientos extremos e inundaciones costeras.

El rápido fortalecimiento del sistema favorecerá vientos terrestres muy intensos a lo largo del Atlántico Medio, especialmente desde los Outer Banks de Carolina del Norte hacia el norte. Las ráfagas cercanas a fuerza de huracán, combinadas con mareas astronómicas altas, podrían generar inundaciones costeras de moderadas a localmente significativas.

En el noreste de Carolina del Norte y el sureste de Virginia, se anticipan condiciones cercanas a ventisca, con nieve arrastrada por el viento y desplazamientos extremadamente peligrosos. Mientras que en Grandes Lagos persistirá la nieve por efecto lago desde el jueves hasta la noche del viernes.


