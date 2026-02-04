Clima

Aviso de Niebla Densa: Lista de Carreteras con Clima Adverso Mañana Jueves en Estados Unidos

El NWS compartió una advertencia por la niebla densa que se prevé en varias carreteras


Por:N+ Univision

Video Clima de hoy 4 de febrero de 2026 en EEUU: Regresa el aire ártico a partir del viernes y más récords de frío amenazan

¡Ten cuidado! Porque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) emitió un aviso de niebla densa que se prevé para mañana, 5 de febrero de 2026, y para que manejes con precaución, en N+ Univision te compartimos la lista de carreteras afectadas.

En ese sentido, el NWS precisó que en ciertas zonas se prevé una visibilidad reducida a cero; en en amplias zonas del Valle de San Joaquín ésta podría caer a un cuarto de milla o menos.

Visibilidad de un cuarto de milla o menos en niebla densa. En el peor de los casos, visibilidad reducida a cero.
Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuáles son las carreteras con afectaciones por niebla densa?

De acuerdo con el NWS, las carreteras afectadas por niebla densa son las siguientes:

  • La Interestatal 5.
  • Las rutas estatales 99, 41, 43, 46, 58, 59, 140, 152, 165, 180 y 198.

Estas vías atraviesan ciudades y corredores agrícolas del Valle de San Joaquín, donde históricamente la niebla invernal reduce de manera abrupta la visibilidad y puede provocar accidentes de tránsito.

Cabe señalar que la condición permanecerá hasta el mediodía del jueves. La combinación de aire frío, humedad y vientos débiles favorece bancos de niebla persistentes, principalmente durante las primeras horas del día, cuando la conducción se vuelve más peligrosa.

El aviso también incluye lugares como Merced, Fresno, Bakersfield, Visalia, Hanford, Delano, Wasco, Selma, Corcoran, Porterville y áreas rurales circundantes, con más atención a tramos carreteros expuestos en llanuras y zonas bajas.

Recomendaciones para conducir con niebla

Ante el riesgo de transitar que es muy alto, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  • Reducir la velocidad y anticipar frenados.
  • Encender las luces delanteras (evitar altas).
  • Mantener mayor distancia con el vehículo de enfrente.
  • Evitar maniobras bruscas y, si es posible, posponer el viaje hasta que mejore la visibilidad.
Video Las carreteras más mortales de EEUU están en California: I-80, I-5 y 99 entre las peores


FBPT

