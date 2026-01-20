Noticias Usha Vance: anuncia el embarazo de su cuarto hijo; "estamos muy emocionados" En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la segunda dama, esposa del vicepresidente de EEUU, anunció su cuarto embarazo.

Usha Vance, esposa de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció este martes, 20 de enero 2026, su cuarto embarazo. En una publicación en conjunto entre Usha Vance y JD Vance, escribieron el siguiente mensaje:

Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé están bien, y todos esperamos con ilusión darle la bienvenida a finales de julio



Señalaron que durante este momento "tan emocionante y agitado", solo podían agradecer a los médicos militares y miembros del personal que cuidan "excelentemente" de la familia Vance, ya que "hacen tanto para garantizar que podamos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos".

Al final del comunicado, aparece la firma de ambos.

Los 4 hijos de Usha y JD Vance

Este es su cuarto embarazo. De acuerdo con la publicación de la segunda de dama y el vicepresidente de EEUU, es un niño, que se prevé nazca a finales de julio.

Ewan Vance es el hijo mayor.

Vivek Vance es el hijo de en medio.

Mirabel Vance es la hija menor.

Y su bebé que nacerá en julio

¿Quién es Usha Vance?

Su nombre es Usha Chilukuri Vance.

Nació el 6 de enero de 1986 en San Diego, California, sin embargo, es hija de padres inmigrantes indios.

Sus padres migraron a Estados Unidos a finales de la década de 1970. Actualmente, son académicos en San Diego con formación en ingeniería y biología molecular.

Usha estudió en la Universidad de Yale.

JD Vance conoció a Usha en la Facultad de Derecho de Yale.

Califica a su esposa de haber sido una "hija superinteligente de inmigrantes indios".