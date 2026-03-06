Michigan Alerta de tornados para las próximas horas en Oklahoma, Illinois, Kansas, Iowa y Misuri Luego del tornado masivo en Union City en Michigan, las autoridades meteorológicas se mantendrán en alerta hasta la madrugada del sábado 7 de marzo, ante el posible impacto de un tornado en zonas como Oklahoma, Kansas, entre otros.

Tras los tornados masivos registrados la tarde de este viernes en Michigan, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) permanece en alerta en otros estados de la Unión Americana, donde el clima severo mantiene el riesgo de tornados, tormentas intensas y granizo.

De acuerdo con la autoridad, las condiciones atmosféricas sobre las Grandes Llanuras favorecen el desarrollo de tormentas severas durante la tarde y la noche de este viernes y las primeras horas del sábado 7 de marzo.

Meteorólogos han advertido que el sistema de tormentas podría afectar amplias zonas del centro de Estados Unidos, pero Oklahoma se encuentra entre los estados con mayor probabilidad de fenómenos severos. Más de 58 millones de personas en la región central del país están bajo algún nivel de riesgo meteorológico durante la jornada.

La dependencia anunció que la vigilancia de tornado se mantendrá hasta las 4 de la mañana, tiempo del centro, para descartar el impacto de este fenómeno meteorológico.

Los estados en alerta y vigilancia son:

Illinois

Iowa

Kansas

Missouri

Se espera una probabilidad de tornado, granizo disperso, así como ráfagas de viento dispersas de hasta 70 millas por hora.



Imagen NWS Tornado

Por su parte, el Storm Prediction Center estableció un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas severas que abarca sectores del norte de Texas, Oklahoma, Kansas y Misuri. Este nivel implica la posibilidad de tormentas organizadas capaces de generar vientos dañinos, granizo de gran tamaño y tornados.

En Oklahoma, las áreas con mayor probabilidad de tornados se localizan principalmente en la región oriental y sudoriental del estado, donde las condiciones de humedad y cizalladura del viento favorecen el desarrollo de superceldas. Algunas zonas presentan un índice de tornado cercano a 6 en una escala de 10, considerado un riesgo moderado.

Entre las ciudades que podrían verse afectadas se encuentran Tulsa, Durant, Ada, Bartlesville y McAlester, además de comunidades cercanas a la frontera con Arkansas. Las tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y desplazarse hacia el este durante la noche.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el periodo de mayor actividad podría presentarse entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, cuando la energía atmosférica alcance su punto máximo. En ese intervalo se espera la formación de tormentas capaces de producir rotación y potenciales tornados.

Las autoridades también han advertido sobre otros peligros asociados a estas tormentas, como granizo del tamaño de pelotas de golf y ráfagas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, lo que podría provocar daños en viviendas, vehículos y líneas eléctricas.

El riesgo ocurre después de que fuertes tormentas afectaran el estado durante la noche del jueves, cuando al menos cuatro tornados fueron confirmados en Oklahoma y se registraron daños en distintas comunidades. Las autoridades continúan evaluando los impactos del sistema meteorológico.

Además, tres personas murieron tras el paso de un posible tornado en el sur de Michigan, mientras intensas tormentas azotaban el estado, arrancando el techo de negocios y derribando árboles.

La Oficina del Sheriff del Condado de Branch informó que tres personas también fueron llevadas al hospital después de que un posible tornado azotara el área de Union Lake, que está a unos 200 kilómetros al oeste de Detroit.

TLS

