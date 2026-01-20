Clima Los meteorólogos advierten de una tormenta "potencialmente catastrófica" con hielo desde Texas hasta las Carolinas Los meteorólogos advierten que una nueva tormenta podría traer hielo y cortes de energía en todo el sur este fin de semana. Las temperaturas tardarán en subir en muchas zonas, lo que significa que el hielo que se forme en las carreteras y aceras podría permanecer durante más tiempo.

Los meteorólogos advierten que una nueva tormenta podría causar hielo y c ortes de electricidad en el sur durante este fin de semana. Las temperaturas subirán lentamente en muchas zonas, lo que significa que el hielo que se forma en carreteras y aceras podría permanecer.

PUBLICIDAD

Mientras muchos estadounidenses aún se recuperan de las múltiples nevadas y las implacables temperaturas de congelación en el norte del país, se avecina una nueva tormenta que podría cubrir de hielo devastador las carreteras, los árboles y las líneas eléctricas en una amplia zona del sur.

"Fenómeno potencialmente catastrófico que afectará a una amplia zona desde Texas hasta las Carolinas



La tormenta, que llegará a finales de esta semana y durante el fin de semana se perfila como un " fenómeno potencialmente catastrófico que afectará a una amplia zona, desde Texas hasta las Carolinas", según Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

"No sé cómo va a afrontarlo la gente", afirmó.

Los meteorólogos advirtieron este martes que el hielo podría doblar los árboles y las líneas eléctricas, provocando cortes generalizados.

"Si cae media pulgada de hielo, o Dios no lo quiera, una pulgada, podría ser catastrófico", dijo Keith Avery, director ejecutivo de la Cooperativa Eléctrica Newberry en Carolina del Sur.

Esto es lo que hay que saber:

Se esperan "grandes extensiones" de nieve intensa, aguanieve y lluvia helada

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de "grandes extensiones de nieve intensa, aguanieve y lluvia helada traicionera" a partir del viernes en gran parte del centro del país, que luego se desplazará hacia la costa este hasta el domingo.

Las temperaturas tardarán en subir en muchas zonas, lo que significa que el hielo que se forme en las carreteras y aceras podría permanecer, según los meteorólogos.

PUBLICIDAD

El momento exacto de la llegada de la tormenta, y hacia dónde se dirige, seguía siendo incierto el martes. Los meteorólogos afirman que puede ser difícil predecir con precisión qué zonas podrían recibir lluvia y cuáles podrían verse afectadas por el hielo.

El aire frío choca con la lluvia y alimenta una "gran tormenta invernal"

Una masa de aire ártico extremadamente frío se desplaza hacia el sur desde Canadá, lo que provocará un choque con las bajas temperaturas y la lluvia que se extenderá hacia el este por el sur de Estados Unidos. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Bryan Jackson, advirtió:

Esto es extremo, incluso para ser pleno invierno



Cuando el aire frío se encuentre con la lluvia, el resultado probable será "una gran tormenta invernal con un clima muy impactante, con toda la humedad que sube desde el Golfo y se encuentra con todo este aire particularmente frío que se está derramando", dijo Jackson.

Un río atmosférico podría formarse en el sur de Estados Unidos

Según los meteorólogos, para el fin de semana podría formarse un río atmosférico de humedad que traería precipitaciones a Texas y otros estados de la costa del Golfo y continuaría por Georgia y las Carolinas.

"Los modelos globales pintan un panorama preocupante para este fin de semana, con señales cada vez más fuertes de una posible tormenta de hielo en el norte y partes del centro de Georgia", según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Si se producen acumulaciones significativas de hielo en el área metropolitana de Atlanta, podría ser un problema durante todo el fin de semana, ya que se espera que las temperaturas mínimas del lunes por la mañana rondarán los 22 grados en Atlanta. Se prevé que la temperatura máxima de la ciudad el lunes sea de alrededor de 35 grados.

PUBLICIDAD

La tormenta podría afectar al tráfico por carretera y aéreo

Los desplazamientos son una de las principales preocupaciones, ya que los estados del sur cuentan con menos equipos para retirar la nieve y el hielo de las carreteras, y las temperaturas extremadamente frías que se esperan tras la tormenta podrían impedir que el hielo se derrita durante varios días. En Michigan, más de 100 vehículos chocaron entre sí o se salieron de la carretera interestatal al suroeste de Grand Rapids el lunes.

También se espera que la tormenta afecte a muchos de los principales aeropuertos del país, incluidos los de Dallas, Atlanta, Memphis (Tennessee) y Charlotte (Carolina del Norte).

El aire polar procedente de Canadá mantendrá a los estados del norte en una profunda ola de frío

Ya se están registrando temperaturas inusualmente frías en gran parte del norte de Estados Unidos, pero la ola de aire ártico que se espera para finales de esta semana "será la más fría hasta ahora", afirmó Jackson.

"Hay un gran vórtice de baja presión que se extiende sobre la bahía de Hudson", dijo Jackson refiriéndose al mar del norte de Canadá que está conectado con el océano Ártico. "Y esto está dominando el clima en toda América del Norte".

Texas podría ser un presagio para otras partes del sur

Algunos de los primeros efectos de la tormenta podrían sentirse en Texas el viernes, a medida que la masa de aire ártico se desplace hacia el sur a través de gran parte del estado, según afirmó el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Sam Shamburger en una rueda de prensa sobre la tormenta.

PUBLICIDAD

"Al mismo tiempo, esperamos que la lluvia se extienda por gran parte del estado", afirmó Shamburger.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 20 °F o incluso hasta los 10 °F en algunas partes de Texas el sábado, con la posibilidad de una mezcla de clima invernal en la parte norte del estado.

Los meteorólogos advirtieron que sigue habiendo una gran incertidumbre, especialmente sobre la cantidad de hielo o nieve que podría caer en el norte y el centro de Texas.

"Va a ser un pronóstico muy difícil", dijo Shamburger.

En una ferretería de Arkansas, los clientes se preparan para la tormenta

En Little Rock, Arkansas, el martes hubo un flujo constante de clientes que se abastecían de suministros en Fuller and Son Hardware.

"En este momento, los padres de niños pequeños están comprando trineos", dijo James Carter, director de operaciones de la empresa.