Huelga Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York protestan con enfermeras en su noveno día de huelga El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders se sumaron a una protesta de enfermeras en Manhattan durante el noveno día de la mayor huelga del sector en décadas.

Video Huelga de enfermeras en Nueva York: manifestantes llegan al quinto día solicitando demandas

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders se congregaron el martes con enfermeras en Manhattan durante el noveno día de la mayor huelga de este tipo que la ciudad ha visto en décadas.

Mamdani y Sanders pidieron a los ejecutivos del hospital que regresen a la mesa de negociaciones para resolver el estancamiento contractual que llevó a 15 mil enfermeras a abandonar sus trabajos la semana pasada.

"La gente de este país está harta y cansada de la avaricia en esta industria de la atención médica", dijo Sanders mientras enumeraba los salarios multimillonarios de los directores ejecutivos de los tres sistemas hospitalarios afectados por la huelga.

“Ahora es su momento de necesidad, cuando podemos asegurarles que esta es una ciudad en la que no sólo pueden trabajar, sino también vivir”, agregó Mamdani.

El sindicato de enfermeras dice que ha celebrado una sesión de negociación con cada uno de los tres sistemas hospitalarios afectados (Mount Sinai, Montefiore y NewYork-Presbyterian) desde que comenzó la huelga el 12 de enero.

Pero las partes dicen que esas reuniones de varias horas terminaron con pocos avances y que hasta el momento esta semana no hay planes para reanudar las conversaciones.

“No nos ofrecieron nada. Todo fue una farsa”, dijo Jonathan Hunter, enfermero titulado del Monte Sinaí y miembro del equipo negociador.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York se reunió el domingo por la noche con funcionarios de Montefiore después de haber mantenido negociaciones el viernes con los administradores de Mount Sinai y el jueves con funcionarios de NewYork-Presbyterian .

Los administradores del hospital afirman que seguirán las indicaciones de los mediadores contractuales sobre cuándo reunirse de nuevo con sus homólogos sindicales. Cada hospital afectado está negociando con el sindicato de forma independiente.

El martes por la mañana, afuera del Monte Sinaí Oeste, enfermeras y sus partidarios marcharon en el frío glacial, cantando “un día más largo, un día más fuerte” mientras una caravana de taxistas de la ciudad de Nueva York tocaban sus bocinas en señal de apoyo.

Nicole Rodríguez, enfermera de Mount Sinai West, dijo que su mayor preocupación en la disputa contractual es preservar sus beneficios de atención médica.

Ella dijo que tiene una enfermedad autoinmune que hace que se enferme con frecuencia y le transmita enfermedades a su hijo.

“Si mi hijo no está bien, yo tampoco, y no puedo estar al lado de la cama y ser la enfermera que quiero ser. Espero que la gerencia les abra los ojos al apoyo que tenemos aquí y que vean que necesitan poner su dinero y brindarles a las enfermeras su atención médica”, dijo.

El sindicato dice que los hospitales están buscando reducir los beneficios de las enfermeras, pero los hospitales dicen que han propuesto mantener sus beneficios actuales financiados por el empleador, que según ellos exceden lo que reciben la mayoría de los empleados privados.

Mientras tanto, los hospitales afirman que sus operaciones médicas funcionan con normalidad a pesar del paro. Han contratado a miles de enfermeras temporales para cubrir turnos y afirman haberse comprometido económicamente a extender su plantilla.

“Todos los que han venido a trabajar, incluidos muchos que han ido más allá para apoyar la respuesta operativa, están ayudando a salvar vidas”, dijo Brendan Carr, director ejecutivo de Mount Sinai, en una declaración al personal el lunes.

¿Qué proponen los hospitales?