Noticias Una pistola y una libreta: las pruebas que pueden hundir a Luigi Mangione en juicio por asesinato Aunque el juez había reconocido que los agentes que le detuvieron llevaron a cabo un "registro indebido sin orden judicial", ahora avala que el registro posterior de la mochila de Mangione en la comisaría fue "válido". El arma y el cuaderno son pruebas claves para juzgar al presunto asesino que enfrenta cadena perpetua



Video Jueza descarta pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare

Un juez decidió el lunes 18 de mayo de 2026 que dos piezas clave, una pistola y una libreta, podrán presentarse como prueba en el juicio contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson; la resolución no es un detalle técnico, ya que cambia de forma directa el equilibrio del proceso judicial.

Los abogados de Mangione habían defendido que esos artículos fueron incautados ilegalmente. El juez del caso, Gregory Carro, reconoció que los agentes que le detuvieron llevaron a cabo un " registro indebido sin orden judicial" en un McDonald's. Sin embargo, el juez afirmó en su reciente resolución que el registro posterior de la mochila de Mangione en la comisaría fue "válido", rechazando así la petición de la defensa de suprimir el arma y el cuaderno.

PUBLICIDAD

La detención de Mangione se produjo cinco días después de que Thompson, un padre de dos hijos de 50 años, fuera asesinado a tiros a las afueras de un hotel de Manhattan cuando se dirigía a una junta de inversores. Finalmente, la policía acudió al restaurante McDonald's de Altoona (Pensilvania), donde vieron a Mangione desayunando.

La defensa de Mangione argumentó que parte de las pruebas se obtuvieron mediante registros e interrogatorios inconstitucionales, mientras que la fiscalía insiste en que se recabaron legalmente. Para los fiscales, estos objetos no sólo vinculan físicamente al acusado con el crimen, sino que también permiten construir una narrativa completa ante el jurado: cómo ocurrió el homicidio y por qué.

La pistola y la libreta: el eje que redefine el caso

Según los fiscales, el arma -presuntamente fabricada con tecnología 3D- coincide con la utilizada en el ataque, por lo que, si el jurado acepta esa conexión, la pistola se convierte en una evidencia material contundente, capaz de situar a Mangione en el centro de los hechos. A diferencia de testimonios o indicios indirectos, un arma vinculada balísticamente tiene un peso especial porque conecta de manera concreta al acusado con la ejecución del delito.

La libreta, por su parte, cumple una función distinta pero igual de relevante. La fiscalía la describe como una especie de manifiesto donde se expresan ideas contra el sistema de seguros de salud y se menciona la intención de “ eliminar” a un ejecutivo. Esto apunta directamente al posible móvil, un elemento crucial en cualquier juicio penal, ya que ayuda a explicar por qué ocurrió el crimen.

PUBLICIDAD

Un fallo mixto que delimita el alcance de las pruebas

Sin embargo, la decisión judicial no fue completamente favorable para la fiscalía. El juez determinó que otros objetos encontrados en un primer registro de la mochila -como el teléfono, el pasaporte o municiones- no podrán usarse, al considerar que esa revisión inicial fue ilegal por realizarse sin orden judicial. Esta exclusión limita el conjunto de pruebas disponibles y evita que el jurado escuche ciertos elementos potencialmente incriminatorios.

Aun así, permitir la pistola y la libreta marca una diferencia sustancial. Estas pruebas provienen de un registro posterior considerado válido, realizado bajo procedimientos policiales aceptados. En términos prácticos, esto significa que el juicio se centrará en dos pilares: la posible arma homicida y el supuesto motivo documentado.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Con el inicio del juicio programado para septiembre, la atención estará puesta en cómo el jurado interpreta estos dos elementos, por lo que todo dependerá de si los ve como piezas aisladas o como partes de una misma historia que apunta a la culpabilidad.

La elección del jurado en el proceso federal, que contempla también acusaciones por acoso, está programada para iniciar el 13 de octubre; las exposiciones iniciales y la presentación de testigos arrancarán el 4 de noviembre. En paralelo, se prevé que el juicio en la vía estatal se extienda por un periodo de entre cuatro y seis semanas.