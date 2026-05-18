Noticias

Una pistola y una libreta: las pruebas que pueden hundir a Luigi Mangione en juicio por asesinato

Aunque el juez había reconocido que los agentes que le detuvieron llevaron a cabo un "registro indebido sin orden judicial", ahora avala que el registro posterior de la mochila de Mangione en la comisaría fue "válido". El arma y el cuaderno son pruebas claves para juzgar al presunto asesino que enfrenta cadena perpetua

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Jueza descarta pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato de CEO de UnitedHealthcare

Un juez decidió el lunes 18 de mayo de 2026 que dos piezas clave, una pistola y una libreta, podrán presentarse como prueba en el juicio contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson; la resolución no es un detalle técnico, ya que cambia de forma directa el equilibrio del proceso judicial.

Los abogados de Mangione habían defendido que esos artículos fueron incautados ilegalmente. El juez del caso, Gregory Carro, reconoció que los agentes que le detuvieron llevaron a cabo un " registro indebido sin orden judicial" en un McDonald's. Sin embargo, el juez afirmó en su reciente resolución que el registro posterior de la mochila de Mangione en la comisaría fue "válido", rechazando así la petición de la defensa de suprimir el arma y el cuaderno.

PUBLICIDAD

La detención de Mangione se produjo cinco días después de que Thompson, un padre de dos hijos de 50 años, fuera asesinado a tiros a las afueras de un hotel de Manhattan cuando se dirigía a una junta de inversores. Finalmente, la policía acudió al restaurante McDonald's de Altoona (Pensilvania), donde vieron a Mangione desayunando.

La defensa de Mangione argumentó que parte de las pruebas se obtuvieron mediante registros e interrogatorios inconstitucionales, mientras que la fiscalía insiste en que se recabaron legalmente. Para los fiscales, estos objetos no sólo vinculan físicamente al acusado con el crimen, sino que también permiten construir una narrativa completa ante el jurado: cómo ocurrió el homicidio y por qué.

Más sobre Noticias

Trump pondrá fin a la demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus registros fiscales
2 mins

Trump pondrá fin a la demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus registros fiscales

Estados Unidos
Parlamentaria del Senado da revés a Trump; niegan parte de la financiación de su salón de baile en la Casa Blanca
4 mins

Parlamentaria del Senado da revés a Trump; niegan parte de la financiación de su salón de baile en la Casa Blanca

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy lunes 18 de mayo: tormentas severas y riesgo de tornados en el centro del país
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy lunes 18 de mayo: tormentas severas y riesgo de tornados en el centro del país

Estados Unidos
Trump respalda “Rededicate 250”, el evento religioso por el aniversario de Estados Unidos
2 mins

Trump respalda “Rededicate 250”, el evento religioso por el aniversario de Estados Unidos

Estados Unidos
Ni ser europeo lo salvó de ICE: el español que pasó seis meses 'olvidado' en una cárcel migratoria de Trump
3 mins

Ni ser europeo lo salvó de ICE: el español que pasó seis meses 'olvidado' en una cárcel migratoria de Trump

Estados Unidos
“Uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”: Zohran Mamdani, alcalde de NYC, en entrevista | Esta Semana, episodio 11
4 mins

“Uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”: Zohran Mamdani, alcalde de NYC, en entrevista | Esta Semana, episodio 11

Estados Unidos
Estas son las ciudades que sentirán una ola de calor extremo en esta semana
2 mins

Estas son las ciudades que sentirán una ola de calor extremo en esta semana

Estados Unidos
La historia de Joe Ceballos, un alcalde mexicano que votó por Trump en 2024 ilegalmente: ahora podría a ser deportado
2 mins

La historia de Joe Ceballos, un alcalde mexicano que votó por Trump en 2024 ilegalmente: ahora podría a ser deportado

Estados Unidos
Huelga ferroviaria paraliza Long Island: miles de pasajeros enfrentan caos y retrasos en Nueva York
2 mins

Huelga ferroviaria paraliza Long Island: miles de pasajeros enfrentan caos y retrasos en Nueva York

Estados Unidos
¿Por qué un pueblo de Arizona podría desaparecer por la sequía?
2 mins

¿Por qué un pueblo de Arizona podría desaparecer por la sequía?

Estados Unidos

La pistola y la libreta: el eje que redefine el caso

Según los fiscales, el arma -presuntamente fabricada con tecnología 3D- coincide con la utilizada en el ataque, por lo que, si el jurado acepta esa conexión, la pistola se convierte en una evidencia material contundente, capaz de situar a Mangione en el centro de los hechos. A diferencia de testimonios o indicios indirectos, un arma vinculada balísticamente tiene un peso especial porque conecta de manera concreta al acusado con la ejecución del delito.

La libreta, por su parte, cumple una función distinta pero igual de relevante. La fiscalía la describe como una especie de manifiesto donde se expresan ideas contra el sistema de seguros de salud y se menciona la intención de “ eliminar” a un ejecutivo. Esto apunta directamente al posible móvil, un elemento crucial en cualquier juicio penal, ya que ayuda a explicar por qué ocurrió el crimen.

PUBLICIDAD

Un fallo mixto que delimita el alcance de las pruebas

Sin embargo, la decisión judicial no fue completamente favorable para la fiscalía. El juez determinó que otros objetos encontrados en un primer registro de la mochila -como el teléfono, el pasaporte o municiones- no podrán usarse, al considerar que esa revisión inicial fue ilegal por realizarse sin orden judicial. Esta exclusión limita el conjunto de pruebas disponibles y evita que el jurado escuche ciertos elementos potencialmente incriminatorios.

Aun así, permitir la pistola y la libreta marca una diferencia sustancial. Estas pruebas provienen de un registro posterior considerado válido, realizado bajo procedimientos policiales aceptados. En términos prácticos, esto significa que el juicio se centrará en dos pilares: la posible arma homicida y el supuesto motivo documentado.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua. Con el inicio del juicio programado para septiembre, la atención estará puesta en cómo el jurado interpreta estos dos elementos, por lo que todo dependerá de si los ve como piezas aisladas o como partes de una misma historia que apunta a la culpabilidad.

La elección del jurado en el proceso federal, que contempla también acusaciones por acoso, está programada para iniciar el 13 de octubre; las exposiciones iniciales y la presentación de testigos arrancarán el 4 de noviembre. En paralelo, se prevé que el juicio en la vía estatal se extienda por un periodo de entre cuatro y seis semanas.

Video Defensa de Luigi Mangione busca retrasar su juicio federal hasta 2027
Relacionados:
NoticiasjuicioDepartamento de Salud y Servicios SocialesManhattanjuiciojuezTribunales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Mamá reinventada
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX