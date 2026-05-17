Long Island Huelga ferroviaria paraliza Long Island: miles de pasajeros enfrentan caos y retrasos en Nueva York La huelga de trabajadores del Long Island Rail Road suspendió el servicio ferroviario más transitado de Estados Unidos y afecta a cientos de miles de pasajeros que viajan diariamente a Nueva York.

Video Crece tensión en Long Island por posible huelga que podría paralizar el LIRR

Filas interminables de pasajeros, estaciones vacías y carreteras saturadas se registraron este sábado 16 mayo debido a la huelga de trabajadores del Long Island Rail Road (LIRR), uno de los sistemas ferroviarios más utilizados de Estados Unidos, paralizando la movilidad de miles de personas que diariamente viajan hacia Nueva York.

La protesta comenzó después de meses de negociaciones fallidas entre sindicatos ferroviarios y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). Cerca de 3 mil 500 empleados decidieron suspender labores tras denunciar que llevan tres años sin recibir aumentos salariales acordes con el elevado costo de vida en Nueva York.

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En las primeras horas del paro, las escenas reflejaron incertidumbre y desesperación, orillaron a que miles de pasajeros buscaran rutas alternas mientras otros optaron por trabajar desde casa para evitar horas atrapados en el tráfico. El impacto alcanza a casi 300 mil usuarios diarios que dependen del tren para llegar a Manhattan desde los suburbios de Long Island.

La MTA advirtió que la interrupción del servicio provocará fuertes congestionamientos en autopistas y terminales de autobuses. Como medida emergente, las autoridades habilitaron servicios limitados de transporte para trabajadores esenciales, aunque reconocieron que la capacidad es insuficiente frente al volumen habitual de pasajeros.

El conflicto también escaló al terreno político. La gobernadora Kathy Hochul pidió a ambas partes regresar a la mesa de diálogo, mientras el presidente Donald Trump responsabilizó a las autoridades estatales por permitir que la situación llegara a este punto. Las declaraciones cruzadas aumentaron la tensión en medio de un conflicto que amenaza con extenderse.

Los sindicatos aseguran que sus demandas son razonables y que solo buscan salarios que compensen la inflación acumulada de los últimos años. La MTA, por su parte, sostiene que aceptar las condiciones exigidas afectaría seriamente el presupuesto del sistema de transporte y podría derivar en futuros aumentos de tarifas para los usuarios.