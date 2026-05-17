Migrantes Ni ser europeo lo salvó de ICE: el español que pasó seis meses 'olvidado' en una cárcel migratoria de Trump Miguel Barreno, un migrante español de 39 años, pasó más de seis meses detenido en cárceles migratorias de Estados Unidos pese a haber aceptado su salida voluntaria del país tras una redada en la que fue detenido

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Lo que comenzó como una rutina de trabajo en un suburbio de Chicago terminó convirtiéndose en una pesadilla migratoria para Miguel Barreno, un ciudadano español que pasó más de seis meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, pese a haber aceptado su salida voluntaria del país semanas después de su arresto.

Barreno, de 39 años, regresó finalmente a España el pasado 3 de mayo de 2026 tras permanecer recluido en centros de detención de Indiana y Kentucky desde octubre de 2025.

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Su caso ha llamado la atención porque rompe con la narrativa habitual de las redadas migratorias en Estados Unidos: no era latinoamericano, no tenía antecedentes penales y provenía de un país europeo aliado de Washington.

Aun así, el migrante terminó atrapado durante meses dentro del sistema migratorio endurecido tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El español había llegado a Estados Unidos en noviembre de 2017 con una visa de turista. Tras perder su empleo en España, decidió reunirse en Illinois con su pareja, la nicaragüense Leticia Centeno.

Aunque su permiso migratorio expiró, continuó viviendo y trabajando en el área de Chicago, donde llevaba una vida estable hasta que agentes de ICE lo interceptaron durante una redada cuando se dirigía a trabajar a una fábrica de comida india en Carol Stream, Illinois.

"Sentí pánico y mucho miedo. No sabía si era la policía o quién era", relató Barreno en entrevista con la Cadena SER.

Según su testimonio, los agentes migratorios le preguntaron por su visa vencida y poco después fue trasladado "esposado de manos y de pies" a un centro de detención en Indiana. Allí pasó cerca de un mes sin información clara sobre su situación migratoria.

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Enseguida, el español pidió su salida voluntaria del país

En noviembre de 2025 compareció ante una jueza de inmigración. Barreno entendió rápidamente que no tenía posibilidades reales de regularizarse ni argumentos para solicitar asilo político. Sin hijos estadounidenses ni vínculos legales permanentes en el país, optó por aceptar una salida voluntaria, un procedimiento que —según le dijeron— tardaría apenas una o dos semanas.

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Pero nunca salió. En lugar de ser deportado rápidamente, fue enviado a otra cárcel migratoria en Kentucky, donde pasó alrededor de cinco meses más encerrado junto a presos comunes: "Ahí estábamos solo 12 migrantes, los demás eran de la calle. Se estaban drogando y eran alcohólicos", recordó.

Barreno sostiene que un posible fallo administrativo provocó que tanto las autoridades estadounidenses como las españolas retrasaran durante meses los trámites para su regreso. Mientras esperaba sin respuestas, el tiempo seguía acumulándose dentro de la prisión. "Todos los días me pregunto por qué estuve tanto tiempo allí sufriendo. No lo entiendo", dijo.

El caso del español también abrió cuestionamientos sobre la asistencia consular que recibió durante su detención. Medios españoles reportaron que su familia acusó al consulado de España en Chicago de no acelerar su situación, aunque autoridades españolas aseguraron posteriormente que sí le brindaron apoyo y documentación para facilitar el retorno.

Tras recuperar la libertad y volver a Madrid, Barreno aseguró que no tiene intención de regresar a Estados Unidos mientras Donald Trump permanezca en el poder. Su deportación además le impide entrar al país durante al menos 10 años. "Esos meses allí fueron un infierno", resumió.