Noticias ¿Por qué un pueblo de Arizona podría desaparecer por la sequía? Con jardines secos, restricciones extremas y cada vez menos agua en el río Gila, los habitantes de Kearny viven con el temor de que su comunidad quede abandonada por la crisis climática.

Video Niveles del río Colorado descienden de manera preocupante; así afecta a Arizona

El pequeño pueblo minero de Kearny, en Arizona, teme convertirse en una de las primeras comunidades de Estados Unidos en desaparecer por la falta de agua derivada de la sequía extrema y el cambio climático, de acuerdo con información de la agencia EFE.

La razón principal es que la localidad depende casi por completo del río Gila, cuyo caudal ha disminuido drásticamente en los últimos años debido a las altas temperaturas y la reducción de nieve en las montañas del suroeste estadounidense.

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“Podríamos ser el primer poblado en desaparecer en los Estados Unidos debido al cambio climático y la falta de agua”, advirtió el alcalde Curtis Stacey en declaraciones recogidas por EFE.

La situación se agravó porque Kearny perdió cerca del 85 % del agua que normalmente obtenía del río Gila.

La comunidad, con unos 2 mil habitantes, necesita al menos 345 mil metros cúbicos de agua al año para operar. Sin embargo, pasó de recibir alrededor de 740 mil metros cúbicos a apenas 95 mil.

La reducción afecta actividades básicas como el consumo humano, la limpieza y el funcionamiento diario de la localidad.

Ante el riesgo de quedarse sin agua este verano, el Concejo municipal declaró estado de emergencia y ordenó severas restricciones, incluyendo suspender el riego de jardines, limitar el lavado de vehículos y reducir el uso doméstico al mínimo indispensable.

La sequía golpea al suroeste de Estados Unidos

Arizona enfrenta una de las peores sequías de su historia reciente. Los inviernos cada vez registran menos nieve en las montañas, lo que reduce el agua que alimenta ríos y embalses en la región desértica.

El problema también impacta al río Colorado, del que dependen millones de personas en estados como Arizona, California y Nevada.

Los niveles de los principales embalses son alarmantes. El lago Powell opera aproximadamente al 24 % de su capacidad y el lago Mead cerca del 31 %.

Expertos advierten una crisis mayor

Ambientalistas consideran que Kearny podría ser apenas el inicio de una crisis más amplia en Estados Unidos.

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Cary Meister, representante del grupo ecologista Sierra Club en Arizona, alertó que cada vez más poblaciones están siendo afectadas por la escasez de agua.

“Si no resolvemos el problema, la situación podría ser catastrófica”, dijo a EFE.

Aunque los estados de la región aprobaron un plan para ahorrar agua hasta 2028, expertos consideran que las medidas actuales no solucionan el problema de fondo relacionado con el cambio climático y el consumo excesivo de recursos hídricos.

Mientras continúan las negociaciones entre estados y el Gobierno federal sobre la distribución del agua, los habitantes de Kearny esperan que la próxima temporada de lluvias ayude a aliviar la crisis.

Por ahora, la comunidad vive bajo la amenaza de que la falta de agua termine obligando a sus habitantes a abandonar el lugar, convirtiendo al pequeño pueblo de Arizona en símbolo de los efectos extremos de la sequía en Estados Unidos.