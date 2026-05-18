Trump pondrá fin a la demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus registros fiscales
El republicano estaba dispuesto a retirar su demanda como parte de un acuerdo que crearía un fondo de 1.700 millones de dólares para indemnizar a los aliados del presidente
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Según documentos judiciales, el presidente Donald Trump retirará su demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos, lo que indica que la administración se está preparando para seguir adelante con un plan para establecer un fondo de 1.700 millones de dólares que compensaría a quienes creen haber sido objeto de investigaciones injustas durante administraciones anteriores.
La información se reveló en un documento presentado ante un tribunal federal de Florida, donde se interpuso la demanda.
En la documentación presentada ante el tribunal no se mencionaban los términos de ningún posible acuerdo.
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