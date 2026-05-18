Según documentos judiciales, el presidente Donald Trump retirará su demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos, lo que indica que la administración se está preparando para seguir adelante con un plan para establecer un fondo de 1.700 millones de dólares que compensaría a quienes creen haber sido objeto de investigaciones injustas durante administraciones anteriores.