Ice ICE detiene a exalcalde de Kansas por votar en elecciones de 2024 sin tener ciudadanía "Joe" Ceballos, exalcalde de Kanasas, era residente permanente legal y contaba con una “green card”. Durante una cita con agentes de inmigración admitió haber participado en comicios pasados, incluyendo la elección presidencial de 2024, en la que apoyó a Donald Trump.

Video ICE detiene al exalcalde Joe Ceballos: Votó sin ser ciudadano y podrían deportarlo

José “Joe” Ceballos, exalcalde de la localidad de Coldwater, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) tras admitir que votó en elecciones estadounidenses, incluida la presidencial de 2024 en la que apoyó al presidente Donald Trump, aún sin contar con la ciudadanía estadounidense.

Ceballos, originario de México y residente permanente legal en Estados Unidos, acudió voluntariamente a una cita migratoria en Wichita, Kansas, donde quedó bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos en su contra.

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De acuerdo con documentos judiciales, el exfuncionario participó en procesos electorales de 2022, 2023 y 2024 pese a no contar con ciudadanía estadounidense. Las autoridades señalaron que incurrió en fraude electoral y falsedad documental al registrarse como votante.

La defensa de Ceballos argumentó que el exalcalde creía tener derecho a votar debido a que fue registrado durante una actividad escolar cuando era adolescente. Según sus abogados, vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos luego de llegar desde México a los cuatro años de edad.

El caso tomó notoriedad nacional debido a que Ceballos gobernó una pequeña comunidad conservadora del estado de Kansas y respaldó públicamente políticas republicanas. Incluso, en la elección presidencial de 2024 emitió su voto a favor de Donald Trump, quien ha impulsado medidas más estrictas contra la inmigración ilegal y contra el voto de personas indocumentadas.

Inicialmente, fiscales estatales presentaron cargos graves relacionados con fraude electoral; sin embargo, posteriormente alcanzaron un acuerdo judicial para reducir las acusaciones a delitos menores vinculados con conducta electoral indebida.

A pesar de ello, ICE inició un proceso migratorio separado que podría derivar en la deportación del exalcalde mexicano.

La detención provocó reacciones divididas entre habitantes de Coldwater. Mientras algunos consideran que las autoridades deben aplicar la ley sin excepciones, otros sostienen que el castigo resulta excesivo para una persona que ha residido durante décadas en el país y que incluso ocupó cargos públicos locales.

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Actualmente, Joe Ceballos permanece bajo custodia migratoria mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

El caso escaló rápidamente, luego de que el fiscal general de Kansas presentó cargos por fraude electoral y perjurio, aunque finalmente alcanzó un acuerdo judicial para reducirlos a faltas menores relacionadas con conducta electoral indebida.