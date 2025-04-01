Fiscal general pide la pena de muerte para Luigi Mangione

Video Caso Luigi Mangione: Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, pide que se solicite la pena de muerte

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo el martes que ha ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, el hombre acusado de matar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, frente a un hotel de la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre.

Mangione, de 26 años, enfrenta cargos de asesinato federales y estatales separados por el asesinato, que sacudió a la comunidad empresarial y al mismo tiempo galvanizó a los críticos del seguro médico. Los cargos federales incluyen asesinato mediante el uso de arma de fuego, lo que conlleva la posibilidad de pena de muerte.

Los cargos estatales conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

Los fiscales han dicho que los dos casos avanzarán por vías paralelas y se espera que los cargos estatales lleguen a juicio primero.

No quedó claro de inmediato si el anuncio de la pena de muerte de Bondi cambiará el orden en que se juzgan los casos.

“El asesinato de Brian Thompson por parte de Luigi Mangione, un hombre inocente y padre de dos niños pequeños, fue un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”, dijo Bondi en un comunicado.

“Después de una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que soliciten la pena de muerte en este caso mientras llevamos a cabo la agenda del presidente Trump para detener los delitos violentos y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un portavoz de los abogados de Mangione.

Pese a evidencias en su contra, Mangione se declaró inocente de los cargos

Mangione se declaró inocente de una acusación estatal y no se declaró culpable de los cargos federales.

El presidente Donald Trump, que supervisó una serie de ejecuciones sin precedentes al final de su primer mandato, firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso al cargo el 20 de enero que obliga al Departamento de Justicia a solicitar la pena de muerte en casos federales cuando corresponda.

Su predecesor, Joe Biden, había emitido una moratoria sobre las ejecuciones federales.

Thompson, de 50 años, fue emboscado y baleado en una acera mientras caminaba hacia una conferencia de inversionistas en un hotel en el centro de Manhattan.

Mangione fue arrestado el 9 de diciembre mientras desayunaba en un McDonald's en Altoona, Pensilvania.

La policía dijo que llevaba un arma que coincidía con la utilizada en el tiroteo y una identificación falsa. También llevaba un cuaderno que expresaba hostilidad hacia la industria de seguros médicos y especialmente hacia los ejecutivos ricos, dijeron las autoridades.

UnitedHealthcare es la aseguradora de salud más grande de EE. UU., aunque la compañía dijo que Mangione nunca fue cliente.

Entre las anotaciones en el cuaderno, dijeron los fiscales, había una de agosto de 2024 que decía “el objetivo es el seguro” porque “marca todas las casillas” y otra de octubre que describe la intención de “burlar” al director ejecutivo de una compañía de seguros.

