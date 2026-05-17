Noticias Trump respalda “Rededicate 250”, el evento religioso por el aniversario de Estados Unidos El acto busca “reconsagrar” al país a Dios mediante oraciones, discursos, música y ceremonias en el National Mall de Washington, D.C



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Este domingo 17 de mayo, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el encuentro de oración en el National Mall conocido como Rededicate 250 y aseguró que esperaba que los asistentes “la pasaran bien”, además de ofrecer su ayuda en caso de que la necesitaran.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano señaló que, si los organizadores requerían algo, podían comunicarse con “Rachael CD” para contactarlo directamente.

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Entre otros republicanos que figuran en el programa conmemorativo por los 250 años de la independencia de Estados Unidos destacan el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, legislador republicano por Luisiana.

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¿Qué es Rededicate 250?

“ Rededicate 250” es un evento religioso y patriótico organizado en Estados Unidos como parte de las celebraciones rumbo al 250 aniversario de la independencia estadounidense, que se conmemora en 2026. El acto busca “ reconsagrar” al país a Dios mediante oraciones, discursos, música y ceremonias en el National Mall de Washington, D.C.

El evento es impulsado por Freedom 250, una alianza público-privada respaldada por la Casa Blanca. Sin embargo, algunos demócratas en el Congreso han cuestionado la estructura y las finanzas de la organización, al considerar que podría tratarse de una maniobra de Trump para evadir la comisión creada por el Congreso hace una década para preparar las celebraciones del aniversario de independencia.

Grupos progresistas también prepararon actos alternativos. Entre ellos destacan Freedom From Religion Foundation y el grupo cristiano Faithful America, organizaciones que promueven una estricta separación entre Iglesia y Estado.

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El papa León XIV y Trump

A pesar de que gran parte del Partido Republicano suele mostrarse como un sector profundamente creyente y cercano a los valores cristianos, en abril surgió una fuerte tensión entre Donald Trump y el papa León XIV después de que el pontífice criticara la guerra contra Irán y las políticas migratorias impulsadas por la administración estadounidense.

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Trump respondió asegurando que el papa era “débil” frente a Irán e incluso afirmó que el pontífice creía que Teherán podría tener armas nucleares. El mandatario sostuvo que “ Irán no puede tener una bomba nuclear o el mundo entero podría desaparecer”, mientras el papa insistió en condenar la guerra, el aumento del gasto militar y el uso de armas nucleares.