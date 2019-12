Un presidente a punto del 'impeachment': por qué es histórica la acusación contra Trump en el Congreso

Con 23 votos a favor y 17 en contra el comité liderado por el demócrata Jerry Nadler de Nueva York logró aprobar los artículos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Ambos cargos están ligados al “Quid Pro Quo” (chantaje encubierto) del gobierno estadounidense con Ucrania, basado en la conversación entre Trump y el presidente Volodymyr Zelensky el 25 de julio de 2019, donde el magnate exigió investigar al hijo de Joe Biden, condicionando un paquete de ayuda militar a ese país de $391 millones de dólares, que ya había sido aprobado por el Congreso y que no debió ser retenido.

Lunes 9 de diciembre

Los republicanos obstruyeron una y otra vez la audiencia, forzaron votos en varias ocasiones y se quejaron porque sus testigos no fueron considerados, por la manera en que los demócratas han liderado el juicio político y por problemas de forma, como por ejemplo el hecho de que Berke fue testigo y a la vez interrogó a otros.

Martes 10 de diciembre

Miércoles 11 de diciembre

“Nuestra comunidad me ha mandado a Washington para trabajar con todos y tristemente nos encontramos aquí, contemplando las acciones del presidente y votaré después de estudiar las evidencias y leyes presentadas. Mi voto será para que sigamos siendo una democracia y no una dictadura”, dijo.

"Hemos escuchado algunos grandes discursos esta noche. No olvidemos que este es un trabajo político exitoso. Los demócratas saben que no pueden vencer al presidente Trump en 2020. No pueden vencer al presidente por sus méritos", aseguró Guy Reschenthaler, republicano de Pensilvania.