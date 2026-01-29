Política Acusan de agresión a hombre que roció a la representante Ilhan Omar con sustancia en ayuntamiento de Minneapolis El hombre que roció a la representante Ilhan Omar enfrenta a la justicia por lo sucedido.

El hombre que roció a la representante Ilhan Omar con una sustancia en un ayuntamiento de Minneapolis el martes 27 de enero de 2026 está acusado de agresión.

Horas antes, se dio a conocer que el hombre que roció con una sustancia desconocida a la representante demócrata fue identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, un exconvicto que publicamente ha mostrado apoyo al presidente Donald Trump.

Según los registros judiciales de Minnesota, había sido encarcelado en 1989 por robo de autos, arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad y tiene registro de varias infracciones de tránsito. También se informó que ha tenido problemas financieros, incluidas dos declaraciones de quiebra.