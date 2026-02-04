Casa Blanca Más de 4,000 inmigrantes han sido detenidos en Minnesota por Operación Metro Surge, afirma la Casa Blanca La Casa Blanca dijo que entre los detenidos figuran "asesinos violentos, violadores, pandilleros y otras amenazas a la seguridad pública".

Video Tensión en Minnesota: Donald Trump habló sobre la iniciativa de retirar agentes migratorios de Minneapolis

La Casa Blanca informó que la Operación Metro Surge en Minnesota ha dado como resultado el arresto de más de 4 mil inmigrantes desde su inicio en diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la Casa Blanca dijo que entre los detenidos figuran "asesinos violentos, violadores, pandilleros y otras amenazas a la seguridad pública".

"Este logro histórico marca otro paso decisivo en el incansable esfuerzo de la administración Trump para desmantelar los efectos devastadores de las políticas de apertura fronteriza de la izquierda radical y cumplir su promesa de restaurar la ley y el orden en nuestras comunidades", añadió en el documento.

El comunicado de la Casa Blanca tiene lugar luego de que este miércoles el zar fronterizo Tom Homan anunciara el retiro de 700 agentes federales de Minnesota.

No obstante, Homan no dio un cronograma de cuándo podría terminar la Operación Metro Surge en Minnesota después de semanas de agitación en las Ciudades Gemelas y protestas intensificadas, especialmente desde el asesinato de Alex Pretti.

Una retirada generalizada sólo ocurrirá después de que la gente deje de interferir con los agentes federales que realizan arrestos y de establecer bloqueos para impedir las operaciones, dijo Homan.