Noticias Liberan a niño Liam y a su padre; habían sido detenidos por agentes de ICE en Minnesota Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias abordaron un avión en Texas tras salir del centro de detención

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, solicitantes de asilo que fueron detenidos la semana pasada en Minnesota, abordaron un avión en Texas el domingo temprano.

"Estoy feliz de finalmente volver a casa", dijo Conejo Arias a John Quiñones de ABC News mientras la pareja abordaba su vuelo de regreso a Minneapolis.

Este sábado 31 de enero un juez federal en San Antonio ordenó la liberación del infante y de su progenitor detenido por agentes federales detenidos en un operativo en Columbia Heights, Minnesota

¿Cómo detuvieron al infante y a su padre?

Liam y su padre fueron detenidos en la entrada de su casa por agentes federales en Minneapolis y los trasladaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas.

Asimismo, el lunes, la madre del niño informó que su hijo había tenido malestar estomacal por la mala alimentación que se les da en el centro de detención.

Hecho causa indignación

Este hecho en específico causó indignación, ya que el discurso del presidente Donald Trump es que tiene en la mira a delincuentes indocumentados; sin embargo, con el caso de Liam vendría siendo el cuarto niño detenido por un agente de inmigración en dos semanas.

Datos de la detención

El pasado 20 de enero del presente año, los agentes federales realizaron un operativo en Columbia Heights, Minnesota, el cual terminó con la detención de Liam Conejo Ramos, mientras regresaba de la guardería junto a su padre.

De acuerdo con funcionarios de la escuela, durante el procedimiento se le pidió al infante que tocara la puerta de su casa para que salieran más personas que fueran inmigrantes. Esta acción la retrataron como uso del menor como “carnada”.

Asimismo, un juez federal de Texas emitió una orden que bloquea temporalmente cualquier traslado o deportación del infante y su padre mientras sigue avanzando una revisión legal de su detención.