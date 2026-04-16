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Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Todd Lyons, director interino de ICE, dejará su cargo el 31 de mayo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó hoy que Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejará su puesto a finales de esta primavera

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El secretario del DHS, Markwayne Mullin, fue el encargado de anunciar la noticia mediante un comunicado oficial, precisando que el último día de Lyons en la agencia será el 31 de mayo.

Transición hacia el sector privado

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Tras años de servicio público, Lyons ha decidido dar un giro a su carrera profesional. "Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado", expresó el secretario Mullin en el comunicado, sin ofrecer detalles adicionales sobre quién asumirá el liderazgo de la agencia de forma interina o permanente tras la salida del funcionario.

Un mandato marcado por la política migratoria

Lyons ha estado al frente de ICE durante un periodo de intensa actividad y escrutinio, supervisando las operaciones de la agencia bajo las directrices de la administración del presidente Donald Trump. Su gestión se caracterizó por:

Refuerzo de las políticas de deportación: Implementación de medidas estrictas de control migratorio.

Operativos a gran escala: Ejecución de tácticas de cumplimiento de la ley en el interior del país.

Gestión de centros de detención: Supervisión del sistema de detención migratoria en medio de debates nacionales sobre la reforma fronteriza.

La salida de Lyons representa un cambio significativo en la cúpula de seguridad nacional, ocurriendo en un momento donde la política migratoria continúa siendo uno de los temas centrales en la agenda política de los Estados Unidos. Se espera que en las próximas semanas el DHS anuncie un plan de sucesión para garantizar la continuidad operativa de la agencia.


Noticia en desarrollo. Más información en breve.

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