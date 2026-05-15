Noticias Liberan a Deisy Rivera, esposa de un sargento estadounidense tras permanecer un mes detenida en Texas Rivera Ortega vive en Estados Unidos desde 2016 y en 2019 obtuvo una protección migratoria que impedía su deportación a El Salvador

Video “Realmente no entiendo la situación”: Sargento del Ejército habla del arresto por ICE de su esposa Deisy Rivera

La salvadoreña Deisy Rivera Ortega, esposa de un sargento activo del Ejército de Estados Unidos y veterano de Afganistán, fue liberada por autoridades migratorias tras pasar cerca de un mes detenida en un centro de inmigración en El Paso, Texas, informó CBS.

Rivera Ortega había sido arrestada el pasado 14 de abril durante una cita migratoria relacionada con su solicitud de Parole in Place, un programa que puede ofrecer protección contra la deportación a familiares inmediatos de militares estadounidenses.

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Su caso atrajo atención nacional luego de que su esposo, el sargento José Serrano —quien ha servido casi 28 años en el Ejército y realizó tres despliegues en Afganistán— denunciara públicamente la detención y cuestionara la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Ella hizo todo correctamente desde el primer día”, declaró Serrano semanas atrás, al asegurar que las autoridades conocían su historial militar antes de detener a su esposa.

El caso generó presión legal y apoyo militar

Durante su detención, Rivera Ortega enfrentó varios avisos contradictorios sobre una posible liberación y una eventual deportación a México, situación que su abogado, Matthew Kozik, calificó como una serie de “errores” por parte de las autoridades migratorias.

La defensa presentó recursos judiciales para exigir que el caso fuera revisado por un tribunal federal, mientras oficiales militares viajaron a Fort Bliss para respaldar la petición de liberación.

Kozik argumentó que Rivera Ortega no tiene antecedentes penales y que incluso residía en instalaciones militares, por lo que consideró el caso “sin precedentes”.

“Si esto le ocurre a la esposa de un militar activo, cualquier familia militar con antecedentes migratorios podría sentirse vulnerable”, sostuvo el abogado.

Rivera Ortega vive en Estados Unidos desde 2016 y en 2019 obtuvo una protección migratoria que impedía su deportación a El Salvador. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional había planteado la posibilidad de enviarla a un tercer país, como México.

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El sargento Serrano advirtió que una deportación de ese tipo complicaría cualquier contacto con su esposa debido a restricciones militares para viajar a ciertas zonas.

“No conocemos a nadie en México”, expresó entonces.