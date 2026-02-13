Venezuela

Trump visitará Venezuela y responde sobre posibles ataques terrestres a México

Donald Trump habló sobre un viaje a Venezuela y si considera ataques terrestres en México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video Análisis: ¿La seguridad y la energía son los motores de la política exterior de EEUU?

El presidente Donald Trump anunció que visitará Venezuela y respondió ante el cuestionamiento sobre posibles ataques terrestres a México.

“Voy a hacer una visita a Venezuela”, anunció Trump, sin dar una fecha específica de su viaje.

Sobre posibles ataques terrestres a México, dijo “No te preocupes por eso”.

Más información en breve

