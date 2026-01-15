Estados Unidos incauta otro buque petrolero relacionado con Venezuela
Autoridades de Estados Unidos confirmaron la incautación del sexto buque petrolero, vinculado con Venezuela
Video Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela
Autoridades de Estados Unidos de América ( EUA) confirmaron hoy 15 de enero de 2026 la incautación de otro buque petrolero relacionado con Venezuela.
El buque Verónica sería el sexto buque petrolero incautado desde el inicio de operaciones recientes, vinculado con Venezuela.
Más información en breve
Relacionados: