Con voto de J.D. Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump

Los republicanos del Senado de Estados Unidos votaron este miércoles 14 de enero de 2026 para desestimar una resolución de poderes de guerra que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para realizar más ataques contra Venezuela.

El fracaso de la resolución se concretó con el cambio de postura de los senadores republicanos Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana.

Trump presiona a republicanos

Ambos senadores cambiaron su postura sobre su apoyo a la iniciativa bajo presión del líder republicano.

Trump presionó a cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas para impulsar la iniciativa la semana pasada y finalmente lograron evitar la aprobación de la legislación.

J.D. Vance rompe empate

El vicepresidente J.D. Vance tuvo que romper el estancamiento 50-50 en el Senado sobre una moción republicana para desestimar el proyecto de ley.

El resultado de la votación demostró cómo Trump todavía tiene control sobre gran parte de la conferencia republicana, aunque el estrecho recuento de votos también mostró la creciente preocupación en el Capitolio por las acciones del presidente en materia de política exterior.