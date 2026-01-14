Noticias

Con voto de J.D. Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump

El fracaso de la resolución se concretó con el cambio de postura de los senadores republicanos Josh Hawley y Todd Young.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Voto de J.D. Vance frena resolución contra las acciones militares de Donald Trump

Los republicanos del Senado de Estados Unidos votaron este miércoles 14 de enero de 2026 para desestimar una resolución de poderes de guerra que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para realizar más ataques contra Venezuela.

El fracaso de la resolución se concretó con el cambio de postura de los senadores republicanos Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS
1 mins

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS

Estados Unidos
Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026
1 mins

Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026

Estados Unidos
Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos
1 mins

Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos

Estados Unidos
¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela
2 mins

¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela

Estados Unidos
Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”
2 mins

Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”

Estados Unidos
Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca
1 mins

Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca

Estados Unidos
Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?
1 mins

Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?

Estados Unidos
Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?
1 mins

Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?

Estados Unidos
Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno
1 mins

Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno

Estados Unidos
“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE
2 mins

“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE

Estados Unidos

Trump presiona a republicanos

Ambos senadores cambiaron su postura sobre su apoyo a la iniciativa bajo presión del líder republicano.

Trump presionó a cinco senadores republicanos que se unieron a los demócratas para impulsar la iniciativa la semana pasada y finalmente lograron evitar la aprobación de la legislación.

J.D. Vance rompe empate

El vicepresidente J.D. Vance tuvo que romper el estancamiento 50-50 en el Senado sobre una moción republicana para desestimar el proyecto de ley.

El resultado de la votación demostró cómo Trump todavía tiene control sobre gran parte de la conferencia republicana, aunque el estrecho recuento de votos también mostró la creciente preocupación en el Capitolio por las acciones del presidente en materia de política exterior.

Los demócratas forzaron el debate después de que las tropas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en una redada nocturna sorpresa a principios de este mes.

Notas Relacionadas

Trump y Delcy Rodríguez hablan por teléfono: Alianza entre EEUU y Venezuela será espectacular, dice el Presidente

Trump y Delcy Rodríguez hablan por teléfono: Alianza entre EEUU y Venezuela será espectacular, dice el Presidente

Educación
2 min
Relacionados:
NoticiasJD VanceDonald TrumpSenado de EE.UU.Venezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX