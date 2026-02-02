Noticias

Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

La audiencia de Nicolás Maduro y su esposa está programada actualmente para el próximo 17 de marzo.

N+ Univision y EFE picture
Por:N+ Univision y EFE
add
Síguenos en Google
Video ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir el régimen cubano sin el petróleo venezolano?

La oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York solicitó, con consentimiento de la defensa, aplazar unos días la siguiente audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores actualmente programada para el próximo 17 de marzo, hasta el 26 de ese mes a las 11:00 horas.

Más sobre Noticias

Trump dice que trabaja "arduamente" para que se aprueben recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas
1 mins

Trump dice que trabaja "arduamente" para que se aprueben recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas

Estados Unidos
¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra
2 mins

¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra

Estados Unidos
¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades
3 mins

¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades

Estados Unidos
Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia
1 mins

Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia

Estados Unidos
Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?
2 mins

Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?

Estados Unidos
Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento
1 mins

Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento

Estados Unidos
Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry
3 mins

Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry

Estados Unidos
Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE
2 mins

Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE

Estados Unidos
Familia mexicana cumple dos meses encerrada en su casa de Minneapolis por miedo al ICE
2 mins

Familia mexicana cumple dos meses encerrada en su casa de Minneapolis por miedo al ICE

Estados Unidos
Karoline Leavitt defiende política migratoria de Trump con respaldo total a ICE y Patrulla Fronteriza
2 mins

Karoline Leavitt defiende política migratoria de Trump con respaldo total a ICE y Patrulla Fronteriza

Estados Unidos

La razón detrás de la solicitud es que el gobierno de Estados Unidos alegó razones logísticas y de intercambio de pruebas. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó el aplazamiento.

PUBLICIDAD

Dicha solicitud busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos". Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

Información en desarrollo...

Relacionados:
NoticiasNicolás MaduroVenezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX