Noticias Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores La audiencia de Nicolás Maduro y su esposa está programada actualmente para el próximo 17 de marzo.

La oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York solicitó, con consentimiento de la defensa, aplazar unos días la siguiente audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores actualmente programada para el próximo 17 de marzo, hasta el 26 de ese mes a las 11:00 horas.

La razón detrás de la solicitud es que el gobierno de Estados Unidos alegó razones logísticas y de intercambio de pruebas. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó el aplazamiento.

Dicha solicitud busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos". Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.