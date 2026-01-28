Política Transición democrática en Venezuela está asegurada: María Corina Machado tras reunión con Marco Rubio La opositora venezolana habló tras la reunión que tuvo con el secretario de Estado.

Video Machado rechaza "transición a lo ruso" y descarta compartir el poder con el cartel de Delcy Rodríguez

María Corina Machado, líder opositora al régimen venezolano aseguró que la transición democrática en Venezuela está asegurada tras reunirse con Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos. Además reiteró que la transición tendrá lugar porque tienen el respaldo del presidente Donald Trump

"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió así tras ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

María Corina Machado hace un llamado para apoyar a presos políticos

Machado aprovechó para denunciar que aún hay presos políticos encarcelados en Venezuela.

"Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos, 301 ha sido liberados. Hay 171 militares presos. Ninguno ha sido liberado. (…) En el mes de enero 36 venezolanos han sido secuestrados”, acusó la opositora.

“Es la hora de que los venezolanos levantemos nuestra voz, no abandonemos a los presos políticos ni los perseguidos, tenemos una tarea que hacer, muy pronto estaré de vuelta”, prometió Machado.

María Corina Machadot además reconoció a los estudiantes venezolanos que dijo, se manifestaron el martes en favor de la libertad de presos políticos.

“A nuestros jóvenes estudiantes, ayer en 20 universidades de Venezuela vimos manifestaciones de estudiantes a favor de la libertad de los presos políticos. Esto era impensable hace algunos días en Venezuela, esto ha sido gracias al apoyo que hemos recibido del gobierno del presidente Trump”, dijo Machado.

La también empresaria venezolana aseguró que quiere regresar a Venezuela.

"Quiero volver a mi país tan pronto como sea posible (...) Pero no es sobre mí, es sobre cientos de líderes políticos que han sido obligados a salir y de los millones de venezolanos que están fuera del país y quieren volver", dijo la venezolana.

La opositora también habló sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Hay pocos jefes de Estado que conocen el monstruo del régimen venezolano como lo conoce Petro. Yo me pregunto si Petro está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen puede terminar preso. ¿Son esos los jueces que Petro espera que juzguen a Maduro? En el caso de Maduro, la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley".

