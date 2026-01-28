Noticias Nueva advertencia de fuerza militar en Venezuela: Marco Rubio revela las intenciones de Estados Unidos Se revelaron detalles de la declaración que hará Marco Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde hablará sobre Venezuela

El secretario de Estado , Marco Rubio, informó este miércoles 28 de enero que advertirá en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la administración de Trump está preparada para tomar acciones militares contra Venezuela, en el caso de que el país se desvíe de los intereses de Estados Unidos.

El martes 27 de enero, Delcy Rodríguez mencionó que su gobierno y Estados Unidos han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses.

De igual forma, enfatizó que se está trabajando con el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado para establecer una agenda de trabajo.

Delcy Rodríguez no tiene opción: Marco Rubio

Aunque Washington trabaja para normalizar los lazos con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. En el testimonio que dará Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado ,y cuyos detalles fueron revelados por la agencia de noticias AP, Rubio expondrá que Venezuela realmente no tiene otra opción más que cumplir con las demandas de Trump.

De igual forma, la declaración declaración de apertura preparada y publicada el martes por el Departamento de Estado detalla que el secretario de Estado hará énfasis en que Rodríguez es muy consciente del destino de Maduro y cree que los intereses de Venezuela se alinean con los de Estados Unidos en el tema de abrir el sector energético para empresas estadounidenses, usar los ingresos del petróleo para comprar productos y terminar con las exportaciones de petróleo subsidiadas a Cuba.

¿Qué dirá en la audiencia Marco Rubio?

En el testimonio que tiene listo para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado este miércoles 28 de enero, Marco Rubio dirá que están listos para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan.

En la audiencia centrada en Venezuela, Rubio defenderá las decisiones de Trump de capturar a Maduro. También rechazará nuevamente las acusaciones de que Trump está violando la Constitución al tomar tales acciones.

Rubio mencionará que EEUU no está en guerra con Venezuela y que hasta ahora sus líderes interinos están cooperando.

"No hay guerra contra Venezuela, y no ocupamos un país".

Además, según las declaraciones preparadas dirá que no hay tropas de Estados Unidos en el terreno venezolano y que esta operación fue para ayudar a las fuerzas del orden.

Congreso condena las acciones de Trump

Los demócratas del Congreso han condenado las acciones de Trump por exceder la autoridad del poder ejecutivo, mientras que la mayoría de los republicanos los han apoyado.

La principal demócrata del comité, la senadora de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen, hablará en dirección opuesta, cuestionando si la operación para remover a Maduro valió la pena considerando que la mayoría de sus antiguos asesores y lugartenientes todavía están dirigiendo el país.

Delcy Rodríguez dice que la comunicación ha sido respetuosa

El martes 27 de enero, Rodríguez mencionó que su gobierno y la administración Trump han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses.

Cabe destacar, que hasta el momento parece que lo que ha querido Trump se ha cumplido, ya que el pasado 8 de enero se liberaron 266 prisioneros encarcelados durante el régimen de Maduro

Trump elogió las liberaciones, diciendo en las redes sociales que "me gustaría agradecer al liderazgo de Venezuela por acordar este poderoso gesto humanitario".