Irán Trump responde a mensajes de Irán: El presidente advierte que "no habrá vuelta atrás" Trump dio la sorpresa el lunes al anunciar conversaciones "muy buenas" con Teherán, pero los funcionarios iraníes han insistido durante toda la semana en que no se están llevando a cabo negociaciones, llegando incluso a burlarse del líder estadounidense por "negociar consigo mismo".

Video Lo último en la Guerra con Irán: Trump promete "desatar un infierno" si Teherán no acepta poner fin al conflicto

El presidente Donald Trump respondió este jueves 26 de marzo de 2026 a los líderes de Irán, quienes han hecho públicos mensajes, incluso con tonos de burla, sobre que no hay negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump dio la sorpresa el lunes al anunciar conversaciones "muy buenas" con Teherán, pero los funcionarios iraníes han insistido durante toda la semana en que no se están llevando a cabo negociaciones, llegando incluso a burlarse del líder estadounidense por "negociar consigo mismo".

PUBLICIDAD

El mandatario fijó un plazo de cinco días que vence el sábado, amenazando con "desatar el infierno" si Irán no cumple con sus exigencias sobre sus programas nucleares y de misiles, así como con la reapertura del estrecho de Ormuz.

En este LIVEBLOG que N+ Univision preparó para ti puedes consultar la última información sobre la guerra en Irán.

¿Qué respondió Donald Trump a Irán?

En un mensaje publicado la mañana de este jueves en su cuenta de Truth Social, Donald Trump dijo que las autoridades en Irán deben "ponerse en serio rápidamente" con las conversaciones con Estados Unidos "antes de que sea demasiado tarde".

Los negociadores iraníes están "suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están 'analizando nuestra propuesta'. ¡¡¡INCORRECTO!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Será mejor que se pongan serios rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

EEUU asegura estar negociando con Irán, Teherán lo niega y rechaza su propuesta

Utilizando a Pakistán como intermediario, EEUU entregó a Irán una propuesta de alto el fuego de 15 puntos que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

En su intervención en un acto de recaudación de fondos el miércoles por la noche en Washington, Trump insistió en que Irán sigue queriendo llegar a un acuerdo, algo que Teherán ha rechazado de forma tajante.

“Están negociando, por cierto, y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matarán”, aseveró Trump sobre los líderes de la república islámica.

PUBLICIDAD

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista en la televisora estatal que su gobierno no ha entablado conversaciones para poner fin a la guerra, “y no planeamos ninguna negociación”.

Video Trump despliega ICE en aeropuertos y advierte posible envío de Guardia Nacional

Araghchi afirmó que la Casa Blanca había intentado enviar mensajes a Irán a través de otras naciones, “pero eso no es una conversación ni una negociación”.

Press TV, el canal en inglés de la televisión estatal iraní, indicó que Irán tiene su propia propuesta de cinco puntos, que incluye la “soberanía sobre el estrecho de Ormuz”.

Pero Ishaq Dar, el jefe de la diplomacia paquistaní, manifestó este jueves que sí hay conversaciones entre Washington y Teherán en marcha, pero de forma indirecta. Es la primera vez que Islamabad reconoce públicamente ser un intermediario en las negociaciones.

“Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán se están llevando a cabo mediante mensajes transmitidos por Pakistán”, escribió Dar en X.

EEUU "no necesita nada de la OTAN"

Trump también afirmó este jueves que Estados Unidos "no necesita nada de la OTAN".

"Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán", escribió.

"Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento muy importante de la historia", agregó.

Trump ha venido presionando a sus aliados para que participen en la seguridad del estrecho de Ormuz, cuyo práctico bloqueo por parte de Irán desde que arrancó la guerra el 28 de febrero ha causado graves perturbaciones en el mercado energético mundial.

PUBLICIDAD

Pero los socios europeos se han mostrado reacios a comprometerse en una hipotética misión en el marco de la OTAN, aunque Reino Unido y Francia explorarán con una treintena de países una posible misión de seguridad en la zona.

Con información de AFP y AP.