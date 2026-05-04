Irán

Activista suma tres días en lo más alto de un puente en Washington en protesta por la guerra en Irán y el avance de la IA

El activista ha sido identificado como Guido Reichstadter, de 45 años, quien lleva a cabo una protesta extrema en contra de la guerra de Estados Unidos en Irán.

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Por:N+ Univision
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Portando una bandera negra que ondea a 168 pies de altura, un manifestante en Washington D.C. ha encendido todas las alarmas de la Policía Metropolitana, al sumar ya tres días apostado en la parte más alta del puente Frederick Douglass Memorial.

El activista ha sido identificado como Guido Reichstadter, de 45 años, quien lleva a cabo una protesta extrema en contra de la guerra de Estados Unidos en Irán; así como el uso de la inteligencia artificial.

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En declaraciones para Fox News Digital, el hombre dijo que planea quedarse en la cima del puente Frederick Douglass Memorial en Washington “hasta que termine la guerra”.

Marnifestante en puente de Washington
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Imagen Reuters

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A tres días de que el hombre escaló el puente, oficiales han intentado negociar con el manifestante a fin de que logre descender de manera segura del monumento. Pero ha sido inútil.

En el transcurso de los días, el activista ha sido visto sentado ondeando una bandera negra y en otros momentos poniéndose de pie, arriesgando su vida, ante la mirada de curiosos y las propias autoridades.

El puente ha permanecido cerrado para evitar algún incidente.

La protesta de Reichstadter coincidió con las protestas del Primero de mayo en Washington, aunque afirmó que no forma parte de estas manifestaciones en torno a los trabajadores y sindicatos; pero desde entonces dio inicio a su manifestación en el memorial que ya suma tres días.


"Desde el primer día del bombardeo de Irán , supe que tenía que hacer algo", declaró al medio de comunicación, quien compartió que en 2022 se subió a ese mismo puente para protestar en contra de la decisión del Tribunal Supremo de revocar Roe vs Wade, sobre los derechos reproductivos.

Uno de los principales reclamos de Reichstadter ha sido la incapacidad del Congreso de Estados Unidos para hacer valer su autoridad sobre la declaración de guerra: "Me gustaría que el Congreso tuviera carácter y cumpliera con su deber. Que hiciera valer su autoridad constitucional sobre la declaración de guerra, y es evidente que no lo está haciendo".

Guido Reichstadter es padre de dos hijos y exjoyero con estudios en matemáticas y física. Desde el viernes instaló una tienda de campaña en el puente para alzar la voz en contra de la guerra y la IA.

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