Noticias OFAC sanciona red financiera por facilitar pagos ilícitos de petróleo, misiles y transferencias en Irán La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a 35 entidades e individuos señalados por supervisar lo que describió como una arquitectura de banca en la sombra de Irán

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT) anunció este jueves 30 de abril de 2026 una nueva acción dirigida contra redes financieras vinculadas a Irán, en el marco de la operación denominada Economic Fury, enfocada en frenar estructuras económicas que operan fuera del sistema bancario tradicional.

La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a 35 entidades e individuos señalados por supervisar lo que describió como una arquitectura de banca en la sombra de Irán. De acuerdo con la información difundida por el USDT, estas redes facilitan el movimiento del equivalente a decenas de miles de millones de dólares.

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Iraníes accedieron al sistema financiero internacional

Según el comunicado, dichas estructuras permiten que fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), accedan al sistema financiero internacional. Esto incluiría el manejo de pagos por ventas ilícitas de petróleo, la adquisición de componentes sensibles para misiles y otros sistemas de armas, así como la transferencia de recursos a grupos asociados a Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las acciones forman parte de sus mecanismos de control financiero y sanciones internacionales. Con esta designación, el gobierno estadounidense amplía la lista de personas y entidades sujetas a restricciones financieras, en el marco de sus políticas para el control de flujos económicos vinculados a actividades ilícitas.