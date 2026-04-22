Economía Aprobación económica de Donald Trump cae a 30% en abril; inflación por guerra con Irán golpea su imagen Una encuesta elaborada en abril por Associated Press-NORC reveló que solo el 30% de los estadounidenses respalda su manejo de la economía, una disminución frente al 38% reportado en marzo

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La aprobación del desempeño económico del presidente Donald Trump registró una caída significativa durante abril, de acuerdo con una encuesta elaborada por Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El sondeo revela que solo el 30% de los estadounidenses respalda su manejo de la economía, una disminución frente al 38% reportado en marzo. A la par, su aprobación general también retrocedió hasta el 33%.

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El deterioro en la percepción pública ocurre en medio de tensiones internacionales, particularmente por el conflicto con Irán, que ha impactado los precios del petróleo y generado incertidumbre económica. La reapertura y posterior cierre del estrecho de Ormuz durante el periodo de levantamiento de la encuesta reflejó la volatilidad del contexto.

Además, factores como el aumento en los precios de la gasolina tras acciones militares, así como la persistencia de políticas arancelarias, han contribuido a frenar la actividad económica y generar dudas sobre el cumplimiento de sus promesas de campaña, especialmente en materia de inflación.

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Descontento crece incluso entre republicanos

El estudio evidencia que la mayor debilidad del presidente se concentra en el costo de vida: apenas cerca de una cuarta parte de la población aprueba su manejo en este rubro. La inflación anual se ubicó en 3.3% en marzo, ligeramente por encima del nivel que tenía al inicio de su mandato.

El malestar no solo proviene de votantes independientes, entre quienes el respaldo cayó a cerca del 20%, sino también dentro del propio Partido Republicano. Aunque el 62% de los republicanos aprueba su gestión económica, la cifra es menor al 74% del mes previo.

Las diferencias generacionales son notorias: seis de cada diez republicanos menores de 45 años desaprueban su manejo del costo de vida, en contraste con una menor proporción entre los mayores. Aun así, el apoyo se mantiene sólido entre simpatizantes del movimiento MAGA.

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En términos generales, la percepción económica se ha deteriorado: cerca de tres cuartas partes de los estadounidenses consideran que la situación del país es mala. Este escenario podría representar un desafío político para los republicanos de cara a las elecciones intermedias, donde buscan mantener el control del Congreso.

Estos son algunos de los resultados más relevantes que arrojó la encuesta de abril:

6 de cada 10 republicanos menores de 45 años desaprueban la gestión del costo de vida

4 de cada 10 republicanos mayores desaprueban ese mismo tema.

9 de cada 10 republicanos afines a MAGA aprueban la gestión general de Trump

44% de los republicanos no alineados con MAGA aprueban su desempeño

7 de cada 10 republicanos MAGA aprueban su manejo del costo de vida

3 de cada 4 estadounidenses consideran que la economía es mala.

2 de cada 10 independientes aprueban la gestión económica de Trump

3 de cada 10 independientes la aprobaban el mes anterior.

62% de republicanos aprueban su gestión económica (antes 74%)

51% de republicanos aprobaban firmemente su presidencia en 2025 (ahora 38%)

40% de los estadounidenses aprueba su manejo de la inmigración