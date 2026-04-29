Guerra Con imagen de IA en la que aparece armado, Trump advierte que ya no será 'buen tipo' con Irán El presidente volvió a escalar la retórica contra Irán al publicar esta imagen en su red Truth Social, este miércoles

Trump hizo la publicación de "NO MORE MR. NICE GUY!" a las 2:05 horas de este miércoles 29 de abril de 2026. Imagen Tomada de la cuenta oficial de Donad J. Trump (@realDonaldTrump), en Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la retórica contra Irán al publicar en su red Truth Social un mensaje acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece con un rifle y explosiones de fondo.

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En el mensaje, Trump acusó a Teherán de no avanzar en un acuerdo para terminar con la guerra y lanzó una advertencia directa: "Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", junto a la frase en inglés: "NO MORE MR. NICE GUY!".

La publicación de "¡Ya no más Señor Buen Tipo!", hecha a las 2:05 horas de este miércoles 29 de abril de 2026,

llega en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto y refleja un endurecimiento del discurso del presidente, quien ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el programa nuclear iraní desde el inicio.

Además, la imagen —claramente artificial— refuerza el mensaje político: una postura más agresiva tras dos meses de guerra y tensiones diplomáticas sin avances concretos.

Video “No More Mr. Nice Guy”: Trump publica imagen generada por IA contra Irán

Guerra entra en fase de estancamiento

A 60 días del inicio del conflicto, la guerra entre Estados Unidos e Irán se encuentra en una fase incierta: existe un alto al fuego parcial, pero las negociaciones están prácticamente detenidas.

El 7 de abril ambas partes acordaron una tregua temporal como base para negociar, mediada por actores internacionales, incluyendo a Pakistán, con el compromiso de avanzar hacia un acuerdo más amplio.

Sin embargo, ese proceso se ha debilitado. Irán ha propuesto un esquema gradual —primero terminar la guerra, luego abordar el tema nuclear—, mientras que Washington exige que el programa nuclear sea parte central desde el inicio de las negociaciones, lo que ha frenado cualquier avance.

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La ofensiva militar también ha tenido impactos globales, especialmente por el cierre del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo mundial, lo que ha presionado los mercados energéticos y elevado los costos.

En este contexto, la Casa Blanca mantiene presión sobre Teherán para que acepte un acuerdo, mientras que Irán condiciona cualquier negociación a levantar bloqueos y sanciones. La falta de consenso ha dejado el conflicto en un punto muerto, con riesgo de una nueva escalada.