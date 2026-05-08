Irán EEUU dispara contra buques petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el viernes que habían dejado fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes que intentaban violar un bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

Video Estrecho de Ormuz hoy 8 de mayo | EEUU e Irán intercambian fuego tras ataques a destructores

El ejército de Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes el viernes tras intercambiar fuego con fuerzas armadas de Irán en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó sobre otro ataque iraní con misiles y drones.

Los ataques sembraron más dudas sobre un frágil alto el fuego que Estados Unidos insiste que sigue en vigor. Washington espera una respuesta iraní a su más reciente propuesta de un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y frenar el programa nuclear de Teherán.

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El secretario del Estado estadounidense Marco Rubio dijo que espera recibir “una oferta seria” de Irán más tarde el viernes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el viernes que habían dejado fuera de servicio a dos buques petroleros iraníes que intentaban violar un bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, las fuerzas armadas estadounidenses afirmaron que frustraron ataques contra tres buques de la Armada de Estados Unidos y que atacaron instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Irán ha bloqueado en gran medida la vía marítima desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, provocando una alza global en los precios del combustible y sacudiendo los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo de los puertos iraníes.

Por otro lado, el ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas se enfrentaron a dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán. No quedó claro si todos fueron interceptados con éxito.

EEUU afirma que respondió a un ataque en el estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos publicó un video de los dos buques petroleros iraníes al momento en que son atacados por un avión de estadounidense el viernes. También esta semana, un avión militar estadounidense destruyó el timón de un barco petrolero que, según las fuerzas armadas de Estados Unidos, intentaba violar su bloqueo.

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A última hora del jueves, el ejército de Estados Unidos sostuvo que frustró ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones militares iraníes en respuesta. Añadió que ningún buque estadounidense fue impactado.

“Si amenazan a estadounidenses, van a volar por los aires”, dijo Rubio a reporteros el viernes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó lo que calificó como acción militar “hostil” de Estados Unidos, sosteniendo que se violó el alto el fuego. “Cada vez que hay una solución diplomática sobre la mesa, Estados Unidos opta por una aventura militar imprudente”, publicó en X el canciller iraní Abbas Araghchi.

Un ataque estadounidense perpetrado durante la noche mató al menos a un marinero e hirió a otros 10 a bordo de un buque de carga que se subió, informó una agencia de noticias de Irán. No estaba claro si el barco era uno de los dos petroleros que Estados Unidos reconocía haber atacado.

El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en que el alto el fuego se mantenga. También ha reiterado amenazas de reanudar bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y frenar su programa nuclear.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo que su país ha estado en contacto con Estados Unidos e Irán “día y noche” con el fin de extender el alto el fuego y llegar a un acuerdo de paz.

Imágenes muestran aparente mancha de petróleo frente a terminal iraní

Imágenes satelitales revisadas por The Associated Press muestran lo que parece ser una mancha de petróleo en el golfo Pérsico que emana del lado occidental de la isla de Jarg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán.

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Las imágenes tomadas el viernes muestran la mancha cubriendo aproximadamente 27 millas cuadradas y parecen mostrar que el petróleo aún se está filtrando desde la terminal, dijo Ami Daniel, director ejecutivo de la firma de inteligencia marítima Windward AI.

Daniel estimó que el equivalente a aproximadamente 80,000 barriles de petróleo se han derramado desde la isla de Jarg desde que se detectó el derrame el martes. Se desconoce si el derrame fue causado por una falla, un ataque o algo más.

“Este es el riesgo de combatir en un área rica en petróleo”, comentó Daniel, y agregó que es poco probable que se inicien tareas de limpieza en aguas del golfo Pérsico que se han convertido en una zona de guerra activa.

Dijo que el derrame parece estar extendiéndose hacia el suroeste y que, dentro de las próximas dos semanas, podría llegar a las costas de Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudita.

Nina Noelle, experta en operaciones de crisis internacionales de Greenpeace Alemania, dijo el viernes que imágenes recientes muestran que el derrame comienza a dispersarse y parece poco probable que impacte la tierra, aunque aún podría afectar algunos hábitats marinos delicados.

“Lo más probable es que se disipe mar adentro bajo las condiciones predominantes”, dijo Noelle.

El Pentágono declinó comentar si las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban rastreando el derrame o si había habido ataques recientes en la isla iraní. Con base en las imágenes tomadas a principios de esta semana, el derrame ocurrió antes de la ronda más reciente de ataques estadounidenses.

Video Marco Rubio confirma que EEUU espera respuesta de Irán

EEUU dice que es “inaceptable” que Irán controle el estrecho de Ormuz

Rubio dijo el viernes que considera “inaceptable” que Irán tenga una agencia gubernamental que examine y sepulte a los buques que quieran pasar por el estrecho de Ormuz.

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Lloyd's List Intelligence, una empresa de datos de transporte marítimo, informó el jueves que Irán ha creado una agencia de ese tipo, conocida como Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

El empeño iraní por formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, ya que hay cientos de buques comerciales estancados en el golfo Pérsico que no pueden llegar a mar abierto.

“¿Va a aceptar el mundo que Irán ahora controla una vía marítima internacional?”, preguntó Rubio. “¿Qué está preparado para hacer el mundo al respecto?”.

Irán ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el envío de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos petrolíferos, y Estados Unidos bloquea los puertos iraníes.

Un petrolero con personal chino fue atacado cerca del estrecho. China ha seguido importando petróleo de Irán a pesar del cierre de la vía marítima.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino expresó preocupación y señaló que el petrolero tenía bandera de Islas Marshall con tripulación china a bordo. No se reportaron víctimas.