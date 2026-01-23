Noticias

¿Refuerzan seguridad en Groenlandia ante intención de Trump? Esto acordaron Dinamarca y la OTAN

La OTAN y Dinamarca llegaron a un acuerdo relacionado con la seguridad en Groenlandia.

Groenlandia sigue como parte de la agenda del mundo y el tema de seguridad en la isla se puso en la mesa entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) y Dinamarca, cuyo acuerdo sobre el tema se dio a conocer hoy viernes 23 de enero de 2026.

En días recientes, Donald Trump desistió de su advertencia sobre imponer aranceles a países de Europa que no están de acuerdo con que Estados Unidos de América (EUA) tome control de Groenlandia.

Luego del anuncio de Trump, Dinamarca, en voz de su primera ministra, Mette Frederiksen, se posicionó sobre el tema y enfatizó en que están abiertos a negociar sobre temas de seguridad y economía, pero no en torno a la soberanía de Groenlandia.

¿Qué acordaron la OTAN y Dinamarca por la seguridad en Groenlandia?

Este viernes, se revelaron detalles en torno a un acuerdo que Dinamarca y la OTAN alcanzaron en torno a la seguridad en Groenlandia.

Marke Rutte, secretario general de la OTAN, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, acordaron eforzar la seguridad en el Ártico.

Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza.
Mette Frederiksen, primera ministra danesa


El compromiso y acuerdo por reforzar la seguridad en el Ártico, fue anunciado en las redes sociales de Mette Frederiksen, antes de su salida a Nuuk, la capital de Groenlandia.

En Nuuk, Mette Frederiksen se reunirá con su homólogo groenlandés, en el marco del ofrecimiento de Dinamarca sobre aumentar la presencia militar en la isla.

Medios de comunicación públicos de Dinamarca han informado que militares daneses enviados a Groenlandia han recibido la orden de estar listos para el combate, en caso de ataque estadounidense.

Negociaciones por Groenlandia

La agencia de noticias AFP ha recogido declaraciones de autoridades en torno al control de Groenlandia.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, indicó que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos empezarían "muy pronto".

"Vamos a organizar estas reuniones muy pronto. No comunicaremos las fechas, ya que ahora hay que calmar los ánimos", declaró Lokke y añadió que versarán sobre " seguridad, seguridad y más seguridad".

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros de la OTAN, renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia, que podría permitir a Washington ampliar su presencia militar en el territorio, incluidos sus sistemas de defensa antimisiles.

El acuerdo de 1951, actualizado en 2004, ya otorga prácticamente carta blanca a Washington para reforzar su despliegue militar, siempre que se informe previamente a las autoridades danesas y groenlandesas.

