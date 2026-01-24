Donald Trump Trump emite declaración de emergencia por histórica tormenta invernal que se dirige a Carolina del Sur y Virginia El mandatario estadounidense dijo que se asegurará que ambos estados reciban el apoyo necesario

Este sábado 24 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que ha aprobado las declaraciones de emergencia para las históricas tormentas invernales que se dirigen al estado de California del Sur y a la comunidad de Virginia.

Con la ayuda de FEMA y nuestros socios estatales, mantendremos a todos a salvo y nos aseguraremos de que ambos estados reciban el apoyo necesario

Asimismo, mencionó que continuarán monitoreando y manteniéndose en contacto con los estados en la trayectoria de la tormenta. "Manténganse seguros y abrigados", dijo.

¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve hoy sábado 24 de enero en Estados Unidos?

La nievecomenzará a acumularse desde el norte de Texas, Oklahoma hasta Carolina del Norte, Virginia, Maryland y de acuerdo con los reportes del NWS, las zonas con advertencia activa por tormenta invernal incluyen: