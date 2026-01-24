Donald Trump

Trump emite declaración de emergencia por histórica tormenta invernal que se dirige a Carolina del Sur y Virginia

El mandatario estadounidense dijo que se asegurará que ambos estados reciban el apoyo necesario

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump explica moretones en sus manos: ¿Es la aspirina la causa? Habla el Dr. Fabián Sandoval

Este sábado 24 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que ha aprobado las declaraciones de emergencia para las históricas tormentas invernales que se dirigen al estado de California del Sur y a la comunidad de Virginia.

Con la ayuda de FEMA y nuestros socios estatales, mantendremos a todos a salvo y nos aseguraremos de que ambos estados reciban el apoyo necesario

Más sobre Donald Trump

Groenlandia dice desconocer el contenido del acuerdo de Trump con la OTAN sobre el futuro de la isla
3 mins

Groenlandia dice desconocer el contenido del acuerdo de Trump con la OTAN sobre el futuro de la isla

Mundo
"Acordaremos algo" que satisfará a la OTAN y a EEUU, dice Trump, sobre su intención de controlar Groenlandia
2 mins

"Acordaremos algo" que satisfará a la OTAN y a EEUU, dice Trump, sobre su intención de controlar Groenlandia

Mundo
Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"
3 mins

Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"

Mundo
Embajador de EEUU en México reconoce avances en materia de seguridad
1 mins

Embajador de EEUU en México reconoce avances en materia de seguridad

Mundo
Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?
2 mins

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Mundo
Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria se enfrentan en Minneapolis
3 mins

Manifestantes a favor y en contra de la ofensiva migratoria se enfrentan en Minneapolis

Mundo
¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?
5 mins

¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?

Mundo
EEUU lanza nuevo ataque contra Estado Islámico en Siria
2 mins

EEUU lanza nuevo ataque contra Estado Islámico en Siria

Mundo
Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela
2:33

Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela

Mundo
Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)
6 mins

Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)

Mundo

Asimismo, mencionó que continuarán monitoreando y manteniéndose en contacto con los estados en la trayectoria de la tormenta. "Manténganse seguros y abrigados", dijo.

PUBLICIDAD

¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve hoy sábado 24 de enero en Estados Unidos?

La nievecomenzará a acumularse desde el norte de Texas, Oklahoma hasta Carolina del Norte, Virginia, Maryland y de acuerdo con los reportes del NWS, las zonas con advertencia activa por tormenta invernal incluyen:

  • Panhandle de Texas y Oklahoma con acumulación de nieve de entre 6 y 12 pulgadas.
  • Arkansas, Tennessee y sureste de Missouri: nieve y aguanieve de 4 a 7 pulgadas, se prevé hielo de hasta dos décimas de pulgada.
  • Norte de Mississippi y oeste de Tennessee: con pronóstico de 2 a 4 pulgadas de nieve.
  • Michigan (región de los Grandes Lagos): con nieve intensa por efecto lago, la acumulación será de hasta 6 pulgadas en algunas zonas.
  • Centro-oeste de Texas: se prevén recipitaciones mixtas con nieve, hielo y aguanieve, las ráfagas podrían ser de hasta 35 mph.
Relacionados:
Donald TrumpAlerta de fríoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX