Noticias

Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia

En medio de la tensión política entre el presidente de EEUU y el primer ministro de Canadá, Trump también acusó a su vecino de hacer negocios con China.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué es y cuánto costaría la 'cúpula dorada', el escudo antimisiles propuesto por Trump? Te contamos

Este viernes, 23 de enero 2026, Donald Trump acusó a Canadá de oponerse a ´que la Cúpula Dorada se construya sobre Groenlandia como ha insistido el Presidente.

En su cuenta de Truth Social, escribió:

Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá.

Más sobre Noticias

Alerta por viajes potencialmente mortales durante tormenta de hielo: Recomendaciones y número de emergencia
2 mins

Alerta por viajes potencialmente mortales durante tormenta de hielo: Recomendaciones y número de emergencia

Estados Unidos
¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus
2 mins

¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus

Estados Unidos
¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes
1 mins

¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes

Estados Unidos
¿Por qué relacionan al exatleta olímpico Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa?
2 mins

¿Por qué relacionan al exatleta olímpico Ryan Wedding con el Cártel de Sinaloa?

Estados Unidos
Tormenta invernal Estados Unidos hoy: Afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más
3 mins

Tormenta invernal Estados Unidos hoy: Afectaciones por frío extremo, nieve y hielo; cancelación de vuelos, clases y más

Estados Unidos
Director del FBI se reúne con Omar García Harfuch y regresa de México con dos detenidos prioritarios
3 mins

Director del FBI se reúne con Omar García Harfuch y regresa de México con dos detenidos prioritarios

Estados Unidos
¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado
1 mins

¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado

Estados Unidos
¿Para qué sirve la sal que le ponen a la nieve? Así se usa durante la tormenta invernal en Estados Unidos
2 mins

¿Para qué sirve la sal que le ponen a la nieve? Así se usa durante la tormenta invernal en Estados Unidos

Estados Unidos
Mapa del avance de la tormenta invernal en Estados Unidos: Estados afectados hoy por nieve
2 mins

Mapa del avance de la tormenta invernal en Estados Unidos: Estados afectados hoy por nieve

Estados Unidos
¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve mañana sábado en Estados Unidos?
2 mins

¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve mañana sábado en Estados Unidos?

Estados Unidos


Mientras, que a la par señaló que Canadá, votó a favor de hacer negocios con China, algo que advirtió "¡los devorará en el primer año!"

PUBLICIDAD

Trump vs. Mark Carney

Las diferencias entre Donald Trump y Mark Carney se han intensificado en los últimos días. Principalmente, después del discurso que dio el primer ministro de Canadá durante su participación en el Foro Económico de Davos 2026, que incluso le valió aplausos, y en el cual empezó diciendo:

Es un placer, y un deber, estar con ustedes en este momento decisivo para Canadá y para el mundo.
Relacionados:
NoticiasCanadáDonald TrumpFrontera EEUU-Canadá

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX