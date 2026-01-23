Noticias Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia En medio de la tensión política entre el presidente de EEUU y el primer ministro de Canadá, Trump también acusó a su vecino de hacer negocios con China.

Este viernes, 23 de enero 2026, Donald Trump acusó a Canadá de oponerse a ´que la Cúpula Dorada se construya sobre Groenlandia como ha insistido el Presidente.

En su cuenta de Truth Social, escribió:

Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá.



Mientras, que a la par señaló que Canadá, votó a favor de hacer negocios con China, algo que advirtió "¡los devorará en el primer año!"

Trump vs. Mark Carney

Las diferencias entre Donald Trump y Mark Carney se han intensificado en los últimos días. Principalmente, después del discurso que dio el primer ministro de Canadá durante su participación en el Foro Económico de Davos 2026, que incluso le valió aplausos, y en el cual empezó diciendo: