Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

Afirmó que no permitirá que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, convierta al país en un "punto de descarga de mercancía para China", ante la posibilidad de que ambas naciones lleguen a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el sábado 24 de enero a través de un mensaje en su red social Truth Social que impondrá un arancel del 100% a Canadá.

Afirmó que no permitirá que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, convierta a Estados Unidos en un punto de descarga de mercancía para China ante la posibilidad de que ambas naciones lleguen a un acuerdo comercial luego de su asociación.

¿Por qué Trump impondrá aranceles a Canadá?

Trump advirtió que cualquier intento de Canadá por facilitar la entrada de productos chinos al mercado estadounidense tendrá consecuencias inmediatas. En su mensaje, el mandatario aseguró que su gobierno actuará con firmeza para proteger a la industria y a los trabajadores de Estados Unidos frente a lo que considera una estrategia comercial perjudicial.

“Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe mercancías y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá vivo, lo devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su forma de vida en general. Si Canadá llega a un acuerdo con China, inmediatamente se verá afectado por un arancel del 100 % sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, afirmó Trump.

Trump endurece medidas arancelarias

En medio de las tensiones comerciales, Trump hace otra advertecia y continúa endureciendo las medidas arancelarias contra países que, según él, faciliten la expansión económica de China en América del Norte. De concretarse, el arancel del 100% impactaría directamente en las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos y podría generar un nuevo conflicto comercial entre ambos países.

Hasta el momento el primer ministro canadiense no ha emitido declaraciones al respecto, sin embargo se espera que durante las próximas horas de una respuesta ante las nuevas amenazas del mandatario estadounidense.

