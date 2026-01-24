Videos de Noticias La semana en video: las intensas nevadas sobre Estados Unidos y la historia de Carlos Mejía, un inmigrante liberado por ICE tras 202 días en custodia Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Las intensas nevadas sobre gran parte de Estados Unidos tras una marcada caída de las temperaturas y la historia de Carlos Mejía, un inmigrante liberado por ICE tras 202 días en custodia son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Intensas nevadas cubren gran parte del país; autoridades abren centros de calentamiento

Gran parte del país quedó cubierto por un manto blanco tras intensas nevadas. El pasado fin de semana las temperaturas se desplomaron peligrosamente, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas y abrir centros de calentamiento para ayudar a las personas a enfrentar las bajas temperaturas extremas.

2. Carlos Mejía, un inmigrante liberado por ICE, narra su historia: ¿qué hacer si te detienen?

Esta es la historia de Carlos Mejía, un inmigrante que se reencuentra con su familia después de estar detenido 202 días por ICE en El Paso Texas.

3. Julio Iglesias publica supuestas conversaciones con mujeres que lo denunciaron

El cantante español Julio Iglesias compartió mensajes de conversaciones que, según él, fueron quienes lo acusaron de abuso sexual.

4. Tropas europeas llegan a Groenlandia tras amenaza de aranceles por disputa con EEUU

Tropas de ocho países europeos llegaron a Groenlandia luego del aumento de las tensiones con EEUU, que amenazó con imponer aranceles por no aceptar su intento de adquirir la isla. Antes de que la situación aparentemente se distendiera con un acuerdo entre Trump y la OTAN, Francia había rechazado las intimidaciones de Washington. Trump ha seguido insistiendo en que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de EEUU.

5. Otras controversias que Julio Iglesias ha vivido ante las cámaras

Las denuncias de agresiones sexuales presentadas contra Julio Iglesias y contadas en exclusiva en una investigación de elDiario.es en colaboración con N+ Univision han dado un giro a la imagen del cantante. Pero años atrás ya se vio ante las cámaras dando besos repentinos y generando momentos incómodos para algunas mujeres.

6. Gobierno mexicano da razón de aeronave militar de EEUU en aeropuerto de Toluca en México

Autoridades mexicanas publicaron un comunicado por un avión militar Hércules C-130 del ejército de Estados Unidos, en el aeropuerto de Toluca, aseguran que la presencia de la aeronave se debe a operaciones planificadas y autorizadas.