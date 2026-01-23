Aborto

Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’

Miles de personas se reunieron este viernes en Washington D.C. para participar en la Marcha por la Vida, una manifestación que cada año reúne a activistas del movimiento provida.

Video Realizan marcha provida en el capitolio estatal de Arizona

Miles de personas se reunieron este viernes 23 de enero de 2026, en Washington D.C. para participar en la Marcha por la Vida, una manifestación que cada año reúne a activistas del movimiento provida; en donde el presidente Donald Trump mandó un mensaje para mostrar su respaldo.

Acompañados de pancartas y consignas con mensajes como “ Choose Life” (Elige la vida) y “La vida es un regalo”, miles de estadounidenses salieron a las calles de Washington a manifestarse contra el aborto en el país.

El presidente Donald Trump envió un mensaje a través de un video que fue transmitido en una pantalla gigante durante la concentración en la Explanada Nacional de Washington.

¿Qué dijo Trump ante la Marcha por la Vida?

En su mensaje, Trump afirmó que la lucha por proteger “a los no nacidos” es una “batalla que hay que librar y ganar”, no solo en los espacios políticos sino “en los corazones y las almas de la gente”.

En su mensaje, el presidente estadounidense sostuvo que su administración ha trabajado por “reconstruir una cultura que apoye la vida” y resaltó la decisión de la Corte Suprema en 2022, que puso fin a la protección federal del derecho al aborto al revocar Roe vs. Wade.


Recordó las medidas para reforzar políticas provida, la defensa de la libertad religiosa y apoyo a familias y a programas de adopción y cuidado de menores.

El vicepresidente J.D. Vance estuvo presente en la movilización, en donde defendió el récord de la administración en temas relacionados con el aborto y llamó a los asistentes a continuar su lucha en favor de la vida y de políticas familiares.

Homenaje a Charlie Kirk

Durante la movilización, los simpatizantes del movimiento provida recordaron al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre de 2025.

El activista político conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point Action, habla durante una reunión en el campus de la Universidad de Arizona en Tucson el 17 de octubre de 2024. Turning Point Action, un grupo de campaña conservador de Charlie Kirk, está trabajando arduamente para lograr la elección del republicano Donald Trump y ha contratado a miles de activistas para promover el voto. (Foto de Olivier Touron / AFP) (Foto de OLIVIER TOURON/AFP vía Getty Images)
El activista político conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point Action, habla durante una reunión en el campus de la Universidad de Arizona en Tucson el 17 de octubre de 2024. Turning Point Action, un grupo de campaña conservador de Charlie Kirk, está trabajando arduamente para lograr la elección del republicano Donald Trump y ha contratado a miles de activistas para promover el voto. (Foto de Olivier Touron / AFP) (Foto de OLIVIER TOURON/AFP vía Getty Images)
Imagen OLIVIER TOURON/AFP via Getty Images

Los manifestantes portaban pancartas con la imagen de Charlie Kirk, activista conservador provida, quien fue asesinado el 10 de septiembre pasado, con leyendas que decían: “Cásense y tengan hijos. No se arrepentirán” o “Soy de la generación provida”.

