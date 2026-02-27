Golfo de México Trump afirma que "aunque México no está encantado, aceptaron sin problema" el nombre del "Golfo de América" El presidente Donald Trump aseguró que México no estuvo encantado con el cambio del nombre al Golfo de América, pero sostuvo que esto ocurrió porque supuestamente Estados Unidos cuenta con el 92% de la costa.

El presidente Donald Trump apareció este viernes 27 de febrero con una gorra con la leyenda “Golfo de América” y presumió que en cuanto regresó al poder le cambió el nombre, una decisión que México “aceptó sin problemas”.

Desde el puerto de Corpus Christi, en Texas, el republicano se dijo feliz de estar en el “Golfo de América” lo que generó los aplausos de sus simpatizantes presentes.

Explicó que tomó la decisión de cambiar el nombre al Golfo porque Estados Unidos supuestamente posee el 92% de la costa.

Las resplandecientes costas del Golfo de América. Eso es una de las cosas que hicimos. Hicimos tantas cosas, que es como un, no quiero llamarlo un pequeño detalle, porque es muy importante, pero es como un pequeño detalle. Dije: 'Saben?, deberíamos cambiar el nombre, tenemos el 92 % de la costa' Donald Trump, presidente de EEUU en Corpus Christi



No obstante, Donald Trump afirmó que México no estaba contento con el cambio de nombre al Golfo, pero sostuvo que finalmente lo aceptó.

No diría que México está encantado, pero lo aceptaron Donald Trump, presidente de EEUU



Sin embargo, la información oficial es que la Unión Americana posee un máximo del 46% de la extensión del Golfo, mientras que México cuenta con una extensión ligeramente mayor del 49%, el resto es para la isla de Cuba.

México rechaza cambio de nombre al Golfo

Luego de que Trump hizo oficial el cambio de nombre del Golfo, que aplica solo en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó la modificación, pues aseguró que es un denominación histórica que es reconocida internacionalmente.

Incluso cuando Google hizo el cambio en los mapas, el Gobierno de México demandó a la plataforma para aclararle que esa medida solo aplica para el territorio estadounidense.

“Está, ya, demandado. Ya hubo una primera resolución y se está esperando”, dijo la presidenta de México sobre Google, pra buscar que solo cambie el nombre en la plataforma continental que le corresponde a Estados Unidos.

Sheinbaum además reviró, con ironía, que a Estados Unidos la denominaría "América Mexicana" como se puede ver en un mapa que data de 1607.

Trump habla de energía en Corpus Christi

Donald Trump encabezó su primer viaje despues de su informe del Estado de la Unión, y eligió Corpus Christi, en donde habló de sus políticas económicas y energéticas.

Mostó un enorme buque petrolero procedente de Venezuela, con lo que reafirmó la fortaleza energética del país de la mano de su "nuevo socio".

Trump eligió el estado de Texas, justo en el último día de votación anticipada para las primarias al Senado de Estados Unidos, donde varios candidatos republicanos compiten por la nominación.