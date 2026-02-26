Ice Alcalde de Denver impone restricciones contra operaciones "peligrosas" de ICE: ¿De qué se trata? La orden ejecutiva firmada por el demócrata Mike Johnston, prevé puntos como la investigación de posibles conductas criminales cometidas por funcionarios federales de ICE y prohíbe el perfilado racial de los residentes de Denver.

El alcalde de Denver, Colorado, Mike Johnston, firmó este jueves una orden ejecutiva para proteger a los residentes de “las extralimitaciones” constitucionales de las redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de esta disposición se permite que la Policía de Denver intervenga en casos de uso de fuerza excesiva cometidos por parte de los agentes de inmigración.

La orden ejecutiva también exige a las fuerzas del orden de Denver proteger a los manifestantes pacíficos que protestan o documentan los operativos migratorios; esto luego de las muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de ICE en enero pasado en Minnesota.

El alcalde Johnston estuvo acompañado de miembros del Concejo Municipal, el jefe de Policía Ron Thomas, el sheriff Elias Diggins, el director de Seguridad, Al Gardner, y la abogada de la ciudad Miko Brown.

¿De qué se trata la orden ejecutiva de Denver?

En la orden ejecutiva N.° 152 de Denver se establece una serie de protocolos estrictos para limitar la cooperación de la ciudad con las operaciones federales de inmigración.

El mandato prohíbe el uso de propiedades municipales, como parques o edificios, para procesar o detener personas sin una orden judicial previa. Además, se exige a las agencias de seguridad locales grabar los encuentros con agentes federales y priorizar la asistencia médica y la desescalada de conflictos en estos escenarios.

El documento también ordena la investigación de posibles conductas criminales cometidas por funcionarios federales y prohíbe el perfilado racial de los residentes. Además, busca proteger la privacidad de los datos y exige transparencia a los contratistas de la ciudad sobre sus vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional.

Los puntos clave de la orden de Denver contra ICE

Se prohíbe que cualquier propiedad de la ciudad, incluidos edificios, parques y estacionamientos, sea utilizada como área de procesamiento o base de operaciones para el control migratorio civil sin una orden judicial.

La ciudad incorporará obstáculos físicos, como portones y puertas con llave, para limitar el acceso de agentes federales a estacionamientos, lotes vacantes y áreas no públicas de las instalaciones municipales.

Se instalarán letreros en propiedades estratégicas de la ciudad indicando explícitamente que el recinto "no puede ser utilizado para el control de inmigración como área de preparación o base operativa".

No se compartirá información sobre el estatus migratorio de ninguna persona sin una orden de un juez.

Prohibición estricta del perfilamiento racial. Los agentes de inmigración no podrán detener, interrogar ni registrar a individuos basándose únicamente en su idioma, acento, raza, etnia u ocupación, a menos que exista una causa probable de actividad ilegal.

El personal de seguridad de Denver (policía y bomberos) tiene la instrucción de identificar y registrar el nombre y número de placa del oficial federal a cargo en cualquier sitio de ejecución de leyes migratorias.

Los agentes municipales presentes en operativos migratorios deberán usar sus cámaras corporales para registrar los hechos y preservar el video como evidencia. La ciudad se compromete a difundir públicamente las imágenes que capturen actos de violencia o daños a la propiedad causados por agentes de inmigración, siempre que no interfieran con investigaciones criminales.

El Departamento de Policía de Denver (DPD) investigará de manera autónoma cualquier reporte de conducta criminal, persecuciones a alta velocidad o violencia por parte de agentes federales, independientemente de si existe una investigación federal paralela.

Se prohíbe compartir bases de datos municipales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin una orden judicial.