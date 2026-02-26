Transporte

Secretario de Transporte defiende exámenes de conducir solo en inglés: "EEUU es lo primero"

El secretario del Transporte de EEUU sostuvo que los conductores que no entienden el inglés no tienen derecho a conducir en las carreteras del país.

Por:N+ Univision
Camioneros inmigrantes en California reciben un alivio: Tribunal emite orden provisional sobre licencias

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, defendió este jueves el endurecimiento de las regulaciones para que los exámenes para obtener la Licencia de Conducir Comercial se realicen solo en inglés en todo el país.

A través de X, el secretario Duffy mandó un mensaje en el que dijo que ningún conductor que no demuestre que entiende el inglés tiene el derecho de conducir un camión de 40 toneladas en las carreteras del país.

Si no puedes aprobar un examen que demuestre que entiendes inglés, no tienes derecho a conducir un camión de 40 toneladas en nuestras carreteras. Sin excepciones. La seguridad es lo primero, Estados Unidos es lo primero.
Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU


Antes, Duffy acusó a la pasada administración de Joe Biden de dejar entrar a “millones” de inmigrantes ilegales quienes obtuvieron la licencia comercial de conducir, aun sin hablar inglés.

El resultado, dijo, fueron camioneros peligrosos, escuelas de conducir falsas que no estaban cualificadas y que otorgaron licencias falsas a conductores que, según dijo, han arrebatado la vida a miles de estadounidenses en accidentes carreteros.

EEUU endurece reglas para conducir en el territorio

Hace unos días, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó el cierre de más de 550 escuelas de capacitación para conductores de camiones y autobuses, luego de que una investigación federal halló incumplimientos de normas básicas de seguridad y falta de instructores calificados.

El secretario Duffy señaló que se encontró que algunas escuelas no contaban con los vehículos adecuados para impartir las clases de conducir.

Tras ello, se realizaron más de 1,400 operativos encubiertos en los 50 estados del país para detectar problemas de seguridad en estas instituciones.

TLS

TransporteSean DuffyLicencias de conducirLicencia de conducir indocumentados

