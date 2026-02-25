Estado de la Unión 5 claves del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump El optimismo de Trump contrasta con el malestar de parte del país: solo el 39 % de los adultos en Estados Unidos aprobaba su gestión económica en febrero, según una encuesta de AP-NORC.

Video Acabamos con el reino del dictador Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump defendió que la economía está en auge “como nunca antes” en un discurso sobre el Estado de la Unión que volvió a ser el más largo de la historia, con una duración de una hora y 47 minutos. A lo largo de su intervención, habló también de inmigración, América Latina e Irán, y hubo momentos de confrontación con los demócratas que optaron por estar presentes.

Trump insistió en que la subida de los precios ya no es un problema y celebró que en su gestión habían bajado los precios de la gasolina, las tasas hipotecarias y los medicamentos con receta, así como el alza del mercado bursátil. “Millones y millones de estadounidenses están ganando”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su optimismo contrasta con el malestar de parte del país: solo el 39 % de los adultos en Estados Unidos aprobaba su gestión económica en febrero, según una encuesta de AP-NORC. Aun así, el mandatario dedicó gran parte de la primera hora del discurso a la economía, en línea con pedidos de republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato.

El mensaje estuvo atravesado por momentos de exaltación patriótica, tensiones con legisladores demócratas, críticas a la Corte Suprema y nuevas advertencias sobre elecciones e Irán, en una intervención que superó incluso el récord previo establecido por Bill Clinton en 2000.

1. Inmigración: retórica dura y silencio sobre Minneapolis

Trump volvió a utilizar el duro lenguaje que ha empleado durante la última década para referirse a la inmigración, arremetiendo contra los “extranjeros criminales” y advirtiendo sobre “capos de la droga, asesinos por todo el país”. En horario estelar, insistió en que su gobierno enfrenta una amenaza que, según él, afecta directamente a la seguridad nacional.

Sin embargo, no mencionó las tácticas de control migratorio más agresivas contra la inmigración. Tampoco hizo referencia a las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado a manos de agentes federales.

Desde el lado demócrata, la representante Rashida Tlaib gritó que “Alex no era un criminal”, en referencia a Alex Pretti, uno de los fallecidos. El tema también fue evocado por otros demócratas durante la sesión.

PUBLICIDAD

En la réplica oficial demócrata, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, afirmó que las fuerzas del orden deben generar confianza en las comunidades y sostuvo que “cada minuto que (Trump) pasa sembrando miedo es un minuto en que no se investigan asesinatos”. Según AP-NORC, el 60 % de los adultos desaprobaba su manejo de la inmigración en febrero.

2. América Latina: “seguridad y dominación”

El presidente aseguró que está “restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos” en América Latina, en una referencia directa a la influencia de Washington en la región.

Se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero. La presencia en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado en Caracas, fue presentada como un momento de gran emoción.

Trump afirmó además que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con estas menciones, el mandatario buscó mostrar resultados concretos en la región y reforzar su mensaje de firmeza frente al crimen organizado y a gobiernos adversarios.

3. Elecciones y acusaciones de “fraude”

Trump aprovechó el discurso para retomar su ataque a la integridad de las elecciones en Estados Unidos, a menos de nueve meses de que los votantes decidan el control del Congreso.

PUBLICIDAD

“El fraude es rampante en nuestras elecciones”, afirmó. Reiteró acusaciones que ha hecho durante años sobre su derrota de 2020, las cuales han sido rechazadas por decenas de tribunales y por su propio secretario de Justicia de entonces.

Acusó directamente a los demócratas de querer “hacer trampa” y aseguró que van a impedirlo. Pidió al Congreso aprobar el proyecto de ley con que, entre otras cosas, se exija identificación con foto para votar.

También prometió promulgar una orden ejecutiva para abordar el tema, aunque la Casa Blanca no ha aclarado qué podría implicar esa medida.

4. Economía, aranceles y confrontación

Trump afirmó que la economía está en auge “como nunca antes” y sostuvo que los aranceles están “salvando” a Estados Unidos, incluso después de que la Corte Suprema de Estados Unidos los declarara inconstitucionales. Calificó el fallo de “muy desafortunado” y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal.

Insistió en que los aranceles, impuestos que pagan los importadores, gravan a países extranjeros y sugirió que, con el tiempo, podrían reemplazar sustancialmente el sistema moderno del impuesto sobre la renta.

El tono se endureció cuando culpó a los demócratas del aumento de las primas de salud y de la crisis del costo de la vida. “Ustedes causaron ese problema”, dijo desde el podio.

La tensión fue visible en la sala. El congresista Al Green fue expulsado tras mostrar un cartel, y la representante Ilhan Omar interrumpió al mandatario antes de abandonar el recinto.

PUBLICIDAD

5. Irán nunca tendrá un arma nuclear

En política exterior, Trump justificó la acumulación de fuerzas en Oriente Medio y lanzó una advertencia directa a Irán, al que calificó como el principal patrocinador del terrorismo.

Afirmó que sus líderes han difundido “terrorismo, muerte y odio” y advirtió sobre el desarrollo de misiles capaces de amenazar a Europa y eventualmente a Estados Unidos.

“Mi preferencia es resolver este problema mediante la diplomacia”, dijo. Pero añadió que nunca permitirá que Irán tenga un arma nuclear.

Mira también:

Video “Acabamos de escuchar a Trump lo que mejor sabe hacer, mentir”: Demócratas tras estado de la Unión