Estado de la Unión Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy El presidente Donald Trump encabeza este martes 24 de febrero su discurso del Estado de la Unión 2026. Un primer año de gobierno en el que ha enfrentado diversos retos, en materia económica, inmigratoria y electoral.

Video Estado de la Unión 2026: Víctimas de Jeffrey Epstein fueron invitadas al Congreso por los demócratas

El presidente Donald Trump regresa al Capitolio este martes 24 de febrero para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso en una sesión enmarcada por las tensiones políticas y por el avance de su plan de gobierno de este su segundo mandato.

"Nuestra nación está de regreso", con esta frase, Donald Trump inició su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.

El mandatario aseguró que "esta es la era dorada de Estados Unidos", y recordó que hace un año, cuando recién inició su gobierno había encontrado una nación en crisis con una economía estancada, frontera abierta e inflación en cifras récord.

"Hemos logrado una transformación como nunca se había visto jamás, un cambio para la historia", dijo Trump.

Cifras clave:

Donald Trump aseguró que en un solo año, ha logrado bajar el flujo del "letal" fentanilo en 56%.

Tasa de homicidios logró una caída no vista en 125 años

Inflación ha bajado al nivel más bajo en 5 años: 1.7% en los últimos 3 meses

Gasolina: 1.85 dólares por galón de gasolina (en Iowa)

Tasas hipotecarias más bajas

70 mil nuevos empleos en Estados Unidos

Producción de petróleo subió a 600 mil barriles al día

80 millones de petróleo procedente de Venezuela "nuestro nuevo amigo y socio"

Donald Trump destacó que su gobierno ha logrado dar asistencia 2.4 millones de apoyos.

"Por todas estas razones les digo el Estado es fuerte", aseguró Donald Trump

Afirmó que Estados Unidos está ganando tanto y como muestra pidió la entrada del equipo de hockey masculino que ganó la medalla de oro.

La llegada de Trump

A las 9:05 de la noche, tiempo de Washington, Donald Trump arribó a la sede del Congreso. Ahí ya lo esperaba el vicepresidente JD Vance, así como el secretario de Estado, Marco Rubio; además de miembros de su gabinete como la secretaria Kristi Noem; la fiscal Pam Bondi; entre otros.

Previo a la llegada del gabinete del gobierno estadounidense, arribaron senadores republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes, así como miembros del cuerpo diplomático y los 4 de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Al filo de las 9 de la noche, Melania Trump ingresó al Pleno en medio de los aplausos de los presentes, quien se colocó en uno de los palcos del recinto, al lado de Ivanka e Barron Trump, hijos del presidente de los Estados Unidos.

El Capitolio no es un territorio hostil. Donald Trump llega a un recinto dominado prácticamente por el Partido Republicano.

Estos son los puntos clave de Trump en su discurso por el State of the Union este martes 24 de febrero.

Economía

Uno de los principales temas que se abordarán con mayor interés será su política económica, que el viernes pasado sufrió un revés cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, declaró que Trump excedió sus facultades para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Como medida de emergencia, el republicano firmó una nueva orden ejecutiva para imponer el 10% de aranceles globales a todos los países, en una medida que exenta a algunos productos de México y Canadá, amparados por el acuerdo regional de América del Norte, T-MEC.

Ley Migratoria

Otro de los temas que causarán más expectación es la agresiva política migratoria del presidente Trump. En las últimas semanas, las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP), han impulsado protestas masivas en estados, principalmente demócratas.

En enero de este año, las protestas dejaron dos estadounidenses sin vida a manos de agentes de ICE, tratándose de Renee Wood y Alex Pretti, en Minnesota. Pero no solo eso, en datos reconocidos por las autoridades, se ha reportado la muerte de más de 30 inmigrantes cuando se encontraban bajo custodia de los agentes.

Ley SAVE Act

Otro de los puntos medulares que se esperan, es el endurecimiento de los requisitos para las elecciones. Hace apenas unos días, la Cámara de Representantes votó la ley SAVE Act que busca la imposición de mayores requisitos de prueba de ciudadanía para que se pueda votar en las elecciones.

El proyecto ha generado opiniones divididas, los cercanos a Donald Trump han defendido esta reforma pues acusan que el Partido Demócrata se ha valido de laxitud de los requisitos para avalar presuntos fraudes electorales.

Durante su discurso, se espera que Donald Trump hable de sus planes regionales, como el operativo contundente del pasado 3 de enero de 2026 en donde Estados Unidos logró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela; así como su intervención en conflictos en Gaza y los avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, entre otros temas.