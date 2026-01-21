Departamento de Defensa (Pentágono) Cúpula Dorada: ¿Qué es el proyecto de defensa de Trump por el que justifica controlar Groenlandia? El presidente Donald Trump ha insistido en que controlar Groenlandia es esencial para el sistema de defensa "Cúpula Dorada" que anunció en 2025, y que costaría billones de dólares.

Video Groenlandia, en disputa: Dinamarca rechazó postura de EEUU sobre su compra

Con su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump anunció su iniciativa de defensa denominada Cúpula Dorada o Domo Dorado, un sistema de escudo antimisiles para proteger a Estados Unidos de posibles ataques.

Hoy, en su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y con la polémica por su plan para controlar Groenlandia de fondo, Trump dijo que necesitan encarecidamente el territorio autónomo danés "por razones de seguridad", y para sacar adelante la Cúpula Dorada.

Si no lo tenemos, tenemos un agujero en nuestra seguridad nacional, especialmente en lo referente a lo que estamos haciendo con la Cúpula Dorada



Esto es lo que sabe sobre el proyecto de escudo antimisiles Golden Dome:

¿Qué es el proyecto Cúpula Dorada?

Anunciado por Trump poco después de asumir el cargo, el proyecto Cúpula Dorada tiene como objetivo proteger el territorio estadounidense contra todo tipo de misiles. El presidente planea destinar 175,000 millones de dólares al programa, con el objetivo de tener un sistema operativo al final de su mandato, una meta que muchos expertos consideran poco realista en ese plazo.

Todd Harrison, del American Enterprise Institute, estima que el proyecto podría costar alrededor de 1 billón de dólares en 20 años, llegando a alcanzar los 3.6 billones de dólares para un escudo antimisiles con plena capacidad.

China, país rival de Estados Unidos, dijo en 2025 tras el anuncio del proyecto que la idea de Trump "socava la estabilidad global".

¿Cómo operaría el escudo?

La pieza central del plan es una flota de satélites interceptores en órbita terrestre baja, diseñados para salir de órbita y colisionar con los misiles durante su vuelo por el espacio.

"Es un sistema de múltiples capas. En caso de fallo, es necesario contar con otras opciones de disparo", afirma Etienne Marcuz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica. Añade que Washington también tendrá que mejorar sus misiles y sus capacidades de interceptación en tierra y mar.

El año pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el sistema tiene como finalidad proteger al país de "misiles de crucero, misiles balísticos, misiles hipersónicos y drones, ya sean convencionales o nucleares".

El presidente Trump dijo el año pasado que invitaba a Canadá a ser parte del sistema de defensa gratuitamente, pero solo si aceptaba convertirse en territorio de EEUU.

De otra forma, le costaría a Canadá 61,000 millones de dólares, afirmó el mandatario estadounidense.

¿Es necesaria Groenlandia para el despliegue del sistema antimisiles?

Etienne Marcuz, dijo a la AFP que la idea de Trump de colocar antenas de radar e interceptores en Groenlandia son un mero "pretexto" para anexionar la isla ártica de Dinamarca, aliada de la OTAN.

"Ya hay algunos en Polonia y Rumanía, así que ese no es un argumento válido".

Washington cuenta con varios tipos de misiles interceptores, incluidos los 44 GBI desplegados en California y Alaska.

Esos misiles están destinados a "contrarrestar una amenaza procedente del continente asiático, pero los silos GBI no están bien posicionados para interceptar una amenaza procedente de Rusia", explicó Marcuz.

Si el objetivo es protegerse contra una amenaza asiática, tendría sentido desplegar misiles GBI en el noreste de Estados Unidos, no en Groenlandia, consideró el experto.

Estados Unidos despliega misiles SM-3 en destructores Aegis y en bases Aegis Ashore en Polonia y Rumanía para interceptar ojivas de misiles balísticos después de que se separen del propulsor, mientras que el sistema THAAD está diseñado para atacar ojivas en la atmósfera superior durante su descenso terminal.

¿EEUU tiene otros sistemas de defensa balística?

Estados Unidos cuenta con una red de satélites y estaciones de radar de alerta temprana para detectar y rastrear misiles. Actualmente, están desplegados en las islas Aleutianas en el Pacífico, Alaska, Gran Bretaña y Groenlandia.

También existe el s istema de defensa aérea Aegis Ashore, con base en la ciudad de Redzikowo, al norte de Polonia, que es capaz de interceptar misiles balísticos de corto y medio alcance, así como el radar situado en Deveselu, Rumanía.

Un misil balístico intercontinental (ICBM) es lanzado por su motor a una altitud de varios cientos de kilómetros. Una vez en el espacio, viaja sin propulsión a lo largo de una trayectoria balística antes de liberar sus ojivas. La fase final del vuelo consiste en la reentrada de las ojivas en la atmósfera.

¿Existen antecedentes en este tipo de escudo?

Rusia, que también criticó el proyecto de defensa de Trump, considera que la Cúpula Dorada se asemeja al "Guerra de las Galaxias" que apoyó Ronald Reagan durante la década de 1980 en plena Guerra Fría.

En 2025, el mandatario estadounidense dijo que " vamos a completar el trabajo que Reagan empezó hace cuarenta años, poniendo fin para siempre a las amenazas de misiles contra la patria estadounidense".

En 1983, el presidente Reagan lanzó la ambiciosa iniciativa de defensa, con un costo de miles de millones de dólares, frente a la amenaza nuclear que significaba la Unión Soviética. Contemplaba una red de satélites en el espacio que dispararían rayos láser contra cualquier misil balístico soviético, lo que le valió el nombre de Guerra de las Galaxias, en alusión a la histórica saga de películas de ciencia ficción de George Lucas.