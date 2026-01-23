Clima

Alerta por viajes potencialmente mortales durante tormenta de hielo: Recomendaciones y número de emergencia

El NWS emitió una advertencia por los peligros potencialmente mortales en medio de la tormenta de hielo

Video Tormenta invernal histórica azota EEUU: Alerta en 40 estados, vuelos cancelados y frío extremo

¡Ten precaución! Porque hay alerta por viajes potencialmente mortales durante la tormenta de hielo en Estados Unidos, aquí te compartimos recomendaciones y números en los que puedes pedir información en las carreteras.

Durante la tormenta de hielo puede haber varias afectaciones y peligros, advitió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés). Debes considerar que viajar podría ser extremadamente peligroso o incluso mortal, especifícamente en carreteras, puentes y pasos elevados.

Recomendaciones y números de emergencia

Autoridades meteorológicas piden posponer traslados no esenciales y extremar precauciones.

De acuerdo con avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de acumulaciones de hielo, nevadas de varias pulgadas y ráfagas de viento de hasta 35 mph está provocando condiciones resbaladizas, cortes de energía y baja visibilidad en múltiples estados.

Recuerda que las zonas con mayor riesgo por tormenta de hielo y nieve son Panhandle de Texas y Oklahoma, así como partes de Arkansas, Missouri, Tennessee, Mississippi, Michigan, Nuevo México y Kentucky. En varios corredores interestatales, incluida la I-40 en Nuevo México, se prevén cierres intermitentes y desplazamientos casi imposibles durante el fin de semana con las siguientes posibles afectaciones:

  • Pavimento cubierto de hielo.
  • Puentes y pasos elevados con congelamiento rápido.
  • Caída de árboles y cables eléctricos por acumulación de hielo.
  • Blanqueamientos y visibilidad reducida en áreas de nieve por efecto lago.

Recomendaciones importantes si debes viajar

Las autoridades insisten en retrasar todos los viajes. En caso de que viajar absolutamente necesario el NWS recomendó lo siguiente:

  • Conduce a baja velocidad y aumenta la distancia entre vehículos.
  • Evita puentes y rampas cuando sea posible.
  • Lleva un kit de emergencia con una linterna, agua, alimentos, mantas, ropa extra, pala, cables de arranque y botiquín.
  • Mantén el tanque lleno y el celular cargado.
  • Informa a alguien tu ruta y hora estimada de llegada.

Para verificar condiciones de carretera en tiempo real en Texas puedes llamar al 800-452-9292 o DriveTexas.org; en el caso de Oklahoma al 844-465-4997 y para el resto de los estados es 511.


