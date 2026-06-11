California

Se registra un incendio en almacén de California; hasta el momento no se reportan heridos

Las llamas se extendieron rápidamente en el edificio, vehículos, camiones grandes y pasto seco cercano, dejando una gran columna de humo negro. Las autoridades no han reportado heridos

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Por:N+ Univision
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Un gran incendio se registró este jueves 11 de junio de 2026 en un almacén de Medline Industries en Tracy, California. El fuego, clasificado como de tres alarmas, se inició en la tarde, obligando a la evacuación de emergencia. No se reportan heridos.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en el centro de distribución de Medline, en Promontory Parkway, cerca de la Interestatal 205. En donde las llamas se extendieron rápidamente en el edificio, vehículos, camiones grandes y pasto seco cercano, dejando una gran columna de humo negro.

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Al lugar acudieron autoridades de South San Joaquin County Fire y otras agencias que también respondieron al siniestro con un fuerte despliegue, a fin de iniciar operaciones para apagar el incendio que avanza rápido debido a las zonas secas.

En zonas cercanas, se ordenaron evacuaciones de negocios de la zona y se cerró Promontory Parkway.

En redes sociales han comenzado a circular videos en donde se muestran las llamas intensas y el humo.

Información en desarrollo...

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