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Guardia Costera intercepta embarcación con nueve personas cerca de la isla Coronado, California

Una operación coordinada entre unidades aéreas y marítimas de agencias federales derivó en la detección de una embarcación frente a la costa de San Diego

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Dos unidades del Equipo de Seguridad Marítima ( MSST, por sus siglas en inglés) de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron una embarcación de recreo de aproximadamente 24 pies de eslora frente a las inmediaciones de la isla Coronado, California, en una operación coordinada tras una alerta aérea emitida por autoridades fronterizas.

Detección aérea activa en la costa de San Diego

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El seguimiento del caso comenzó a las 16:47 horas del domingo 7 de junio de 2026, cuando una tripulación aérea de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP, por sus siglas en inglés) reportó el posible encuentro entre una lancha y otra embarcación en las cercanías del extremo norte de la isla. La observación activó los protocolos de vigilancia marítima en la zona.

A partir de esa notificación, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias del Sector San Diego de la Guardia Costera coordinó el despliegue de dos unidades del MSST, encargadas de la intercepción en aguas cercanas.

Intercepción y traslado de los ocupantes

Las tripulaciones lograron dar alcance a la embarcación señalada y realizaron una inspección a bordo. En el interior fueron localizadas nueve personas identificadas como presuntos extranjeros, todos ellos de nacionalidad mexicana, de acuerdo con la verificación inicial realizada por los equipos de abordaje.

Tras la inspección, los nueve ocupantes fueron trasladados y entregados a personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el punto de Ballast Point, donde continuaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades migratorias.

Video Guardia Costera deporta a 45 inmigrantes dominicanos
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